Blocker Toolkit - narzędzie Microsoftu do blokowania... aktualizacji Edge

Edge to jeden z flagowych produktów Microsoftu, na którego rozprowadzanie producent kładzie bardzo mocny nacisk. Jednakże posłuchał głosów użytkowników i zaprezentował narzędzie, za pomocą którego można zablokować automatyczną aktualizację przeglądarki.

15 stycznia 2020 roku, dzień po zakończeniu oficjalnego wsparcia dla Windows 7, Microsoft opublikował nową wersję swojej przeglądarki Edge, w której zmienił dotychczas używany, autorski silnik EdgeHTML na Chromium. Korzysta z niego m.in. lider rynku przeglądarek, czyli Google Chrome. Okazało się to strzałem w dziesiątkę i po kilku miesiącach osób używających nowego Edge jest więcej, niż użytkowników Firefoxa. Jednak najnowsza wersja trochę zepsuła ogólny obraz - okazało się, że aktualizacja Edge może spowolnić komputer, pojawiły również zarzuty co do nieautoryzowanego przesyłania danych użytkownika.

Choć w wielu miejscach sieci można spotkać zarówno potwierdzenia, jak i zaprzeczenia tych problemów, coś jednak musi być na rzeczy, ponieważ Microsoft opublikował oficjalne narzędzie do blokowania automatycznych aktualizacji - Blocker Toolkit. Jest ono przeznaczone dla organizacji i edukacji. Umożliwia zablokowanie usługi automatycznego dostarczania nowej wersji przeglądarki, zarówno poprzez Windows Server Update Services (WSUS), jak i Windows Update for Business (WUfB). Można go używać w edycji Windows 10 od wersji 1803 wzwyż.

Zobacz też: Microsoft wciska Edge siłą. Nie ma ucieczki przed nową przeglądarką

Należy pamiętać, że narzędzie nie zablokuje przed ręcznym pobraniem i instalacją nowej wersji przeglądarki, nie zablokuje też instalacji nowszej wersji, jeśli będzie ona częścią aktualizacji systemu.

Narzędzie można pobrać z tej strony . Oczywiście w organizacjach i edukacji jego wprowadzenie jest możliwe tylko dla osób mających konto admina.