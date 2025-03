USA naciskają na Malezję. Chodzi o przemyt sprzętu do Chin

Od momentu, gdy rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził ograniczenia w sprzedaży akceleratorów AI i HPC do Chin, chińskie podmioty zaczęły wykorzystywać różne luki prawne, by pozyskiwać układy NVIDII . Jednym z najprostszych sposobów było nielegalne sprowadzanie sprzętu z sąsiednich krajów. Teraz jednak zapowiadane regulacje w Malezji i wcześniejsze działania Singapuru mogą te praktyki skutecznie utrudnić.

Rozwój chińskiego AI zagraża pozycji lidera USA

Jak donosi Financial Times, Malezja przygotowuje bardziej rygorystyczne zasady dla sektora zaawansowanych technologii ze względu na USA. Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że chińskie firmy dzięki układom od NVIDII rozwijają sztuczną inteligencję oraz potencjał wojskowy , co stoi w sprzeczności z aktualnymi restrykcjami eksportowymi.

Co ważne, Singapur już wcześniej podejmował wysiłki, by zapobiegać przemytowi zaawansowanych układów. Kraj ten jest coraz istotniejszym ośrodkiem w globalnych operacjach NVIDII. W roku fiskalnym 2025 przychody firmy z Singapuru stanowiły 18,14% jej światowego obrotu, w porównaniu z 8,5% rok wcześniej. Jednak dotyczyło to tylko rozliczania faktur, bo układy trafiały do Państwa Środka.