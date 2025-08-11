Tech

Tesla Muska chce teraz wejść z pewną usługą prosto do domów

Na początek do brytyjskich domów. Tesla właśnie złożyła wniosek o dostawę prądu dla domów mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:11
Musk ma kolejny pomysł na rozwój Tesli

Firma energetyczna i zajmująca się produkowaniem samochodów elektrycznych ma pomysł - chce dostarczać energię elektryczną do brytyjskich domów. Aby móc to robić, musiała złożyć wniosek o licencję.

Jeśli projekt zostanie zatwierdzony przez ogran nadzoru elektrycznego Ofgem, Tesla będzie mogła konkurować z innymi dużymi firmami, które obecnie zajmują się dostarczaniem prądu Brytyjczykom, Szkotom oraz mieszkańcom Walii. Jest zatem o co walczyć. Choć sprawa może potrwać, wnioski tego typu mogą być rozpatrywane aż do 9 miesięcy.

I nie jest to pomysł w żaden sposób oderwany od rzeczywistości. Nie każdy może zdawać sobie sprawę, że Tesla, którą my kojarzymy głównie z produkcji pojazdów elektrycznych, zajmuje się także produkcją energii słonecznej i magazynowaniem energii w akumulatorach. 

Tesla Electric chce rozpocząć ekspansję

Tesla Electric prowadzi już sieć dostawców energii w Teksasie. Umożliwia ona właścicielom pojazdów elektrycznych tanie ładowanie samochodów i działa to tak, że płaci im za przesyłanie nadwyżek energii elektrycznej do sieci. 

Wniosek został złożony pod koniec ubiegłego miesiąca, zaraz po tym, jak wszyscy rozpisywali się na temat spadku sprzedaży pojazdów elektrycznych tej marki. I nie ma się co dziwić, że Musk zaczyna od Wielkiej Brytanii - to właśnie tam Tesla sprzedała ponad ćwierć miliona samochodów elektrycznych i dziesiątki tysięcy domowych akumulatorów. Może to znacznie ułatwić Tesli uzyskanie sporej bazy klientów. 

telepolis
energia elektryczna wielka brytania elon musk rachunki za prąd Tesla w Europie
Zródła zdjęć: Joshua Sukoff / Shutterstock.com
Źródła tekstu: bbc.com