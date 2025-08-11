Tesla Muska chce teraz wejść z pewną usługą prosto do domów

Musk ma kolejny pomysł na rozwój Tesli

Firma energetyczna i zajmująca się produkowaniem samochodów elektrycznych ma pomysł - chce dostarczać energię elektryczną do brytyjskich domów. Aby móc to robić, musiała złożyć wniosek o licencję.

Jeśli projekt zostanie zatwierdzony przez ogran nadzoru elektrycznego Ofgem, Tesla będzie mogła konkurować z innymi dużymi firmami, które obecnie zajmują się dostarczaniem prądu Brytyjczykom, Szkotom oraz mieszkańcom Walii. Jest zatem o co walczyć. Choć sprawa może potrwać, wnioski tego typu mogą być rozpatrywane aż do 9 miesięcy.

I nie jest to pomysł w żaden sposób oderwany od rzeczywistości. Nie każdy może zdawać sobie sprawę, że Tesla, którą my kojarzymy głównie z produkcji pojazdów elektrycznych, zajmuje się także produkcją energii słonecznej i magazynowaniem energii w akumulatorach.

Tesla Electric chce rozpocząć ekspansję

Tesla Electric prowadzi już sieć dostawców energii w Teksasie. Umożliwia ona właścicielom pojazdów elektrycznych tanie ładowanie samochodów i działa to tak, że płaci im za przesyłanie nadwyżek energii elektrycznej do sieci.