Netflix: co obejrzeć? 20 grudnia 2020

Nie wiecie co obejrzeć? Nowy serial lub film? Najlepiej przejrzeć co w tym tygodniu zaprezentował Netflix.

Każde miejsce, gdzie spełniają się ambicje, jest jednocześnie niczym gniazdo jadowitych żmij. Wyjątkiem od reguły nie jest też szkoła baletowa, gdzie młodzież z dala od swoich rodzin walczy o wielki sukces. Jednak zaznać go mogą tylko niektórzy. Pewnego dnia ofiarą tajemniczego ataku pada najlepsza uczennica w szkole. Jej następczyni też nie może czuć się bezpieczna. Serial Tiny Pretty Things pojawił się oficjalnie w poniedziałek. Ma on dziesięć odcinków.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, oznacza to między innymi cały wysyp seriali i filmów z motywem świątecznym. Jednym z nich jest Jak zepsuć święta: Wesele. Stety/niestety nie jest to poradnik. Główną bohaterką jest marnotrawna siostra, która z wielkim hukiem wraca do rodzinnego domu na święta. Niemal od razu udaje jej się zrujnować weselne plany siostry. Teraz trzeba jakoś wszystko naprawić. Najlepiej w tempie błyskawicznym. Serial pojawił się na platformie w środę.

Ostatnio Netflix rozpieszcza fanów koreańskich seriali. Bardzo słusznie, mają one wiele do zaoferowania i w serwisie nigdy nie będzie ich za dużo. Tym razem przyszedł czas na ekranizację webtoona Sweet Home. Internetowa manhwa doczekała się pełnoprawnego serialu o tym samym tytule. Ludzkości zagrażają demony. To zaraza czy klątwa? Nie wiadomo, jednak jedyną nadzieją sąsiadów jest trapiony własnymi demonami nastolatek. Serial można oglądać od piątku 18 grudnia.

Jakby ktoś w trakcie czytania o koreańskim serialu zapomniał, że mamy okres świąteczny, to film Kalifornijskie święta chętnie mu przypomni. To komedia romantyczna, która opowiada o uroczym bogaczu, który może stracić swój beztroski tryb życia. W celu ratowania go rusza na ranczo, by uwieść jego właścicielkę i namówić ją do sprzedania rodzinnej ziemi.

Zobacz: Netflix: jaki film na weekend? 11-13 grudnia 2020

Zobacz: Netflix: Jaki film na weekend? 5-6 grudnia 2020