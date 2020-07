HBO GO: Jaki film na weekend? 18 - 19 lipca

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W tym tygodniu nie pojawiło się zbyt wiele nowych produkcji w HBO GO. Nie znaczy to jednak, że nie ma czego oglądać. Przejdźmy zatem do opisu pierwszego tytułu. Zła wiadomość na temat filmu Mickey i niedźwiedź jest taka, że niestety nie jest on o myszce Mickey. Dobra, że i tak jest to pozycja warta obejrzenia. Opowiada ona bowiem o młodej dziewczynie o imieniu Mickey, która niedługo skończy szkołę średnią i bardzo chciałaby iść na studia na uczelnie na zachodnim wybrzeżu USA. Niestety, jednocześnie próbuje utrzymać w ryzach swojego ojca. Ten bowiem po doświadczeniach z wojny w Iraku i stracie żony stoczył się w opioidy jak potoczy się historia nastolatki? Film dostępny jest od 13 lipca.

Fanom kina brytyjskiego polecimy natomiast film Ukryty wymiar. Zadowoleni będą też miłośnicy Science Fiction. W tym filmie statek kosmiczny wyrusza na pomoc innemu. Nic dziwnego, prawda? Niestety, będący w potrzebie Event Horizon został tak naprawdę opanowany przez mroczną siłę. A to wszystko podczas kilkuletniego pobytu w czarnej dziurze, po jakim to nieoczekiwanie się pojawił na orbicie Neptuna. Film również dostępny jest od 13 lipca.

Czternastego lipca z kolei w serwisie HBO GO zadebiutował serial W domu. To polska produkcja, w której szesnastu filmowców spróbowało opowiedzieć czternaście różnych historii o ludziach zaskoczonych przymusową izolacją podczas minionych wydarzeń.

Najważniejszy debiut jednak czeka nas w niedzielę. Wtedy bowiem pojawi się Godzilla II: Król potworów. W tej amerykańskiej wersji opowieści o Godzilli zobaczymy starcie tytułowego potwora z Mothrą, Rodanem i swoim najgroźniejszym wrogiem – trzygłowym Królem Ghidorahem. Starcie uśpionych gigantów wystawi na próbę całą ludzkość. Przedstawiciele agencji Monarch wraz z Godzillą będą zatem walczyli nie tylko za siebie samych.

