Thermomix wpuści ci obcych ludzi do domu i to nie żart

Masz już Thermomix? To świetnie się składa, bo Vorwerk ma dla Ciebie zadanie.

Producent robotów kuchennych Thermomix zachęca posiadaczy modelu TM6 do organizowania prezentacji we własnym domu. Oczywiście nie musisz robić tego za darmo. Właściwie to nic nie musisz robić – po prostu zaproś parę osób.

Zaproś znajomych, dostaniesz nakładkę krojącą

Vorwerk ma prezent dla gospodarzy prezentacji urządzeń Thermomix TM6. Można zdobyć świetną nakładkę krojącą, dzięki której przygotowywanie sałatek i surówek zajmie kilka sekund. Jej recenzję znajdziesz na łamach TELEPOLIS.PL. Wartość prezentu to 495 złotych.

Zobacz: Nakładka krojąca Thermomix. Konieczny dodatek czy zbędny wydatek?

By skorzystać z promocji musisz zorganizować u siebie w domu prezentację urządzenia Thermomix TM6 i zaprosić przynajmniej dwie pary znajomych albo nieznajomych. Nakładkę otrzymasz, jeśli przynajmniej jedna z tych par kupi Thermomix TM6 do swojego domu. Przy okazji oczywiście będziecie mogli skosztować kilku dań z Thermomixa, co samo w sobie może być niezłą zabawą. Prezentację przeprowadzi przeszkolony sprzedawca, więc nie ma mowy o wpadkach.

Jest jeszcze jeden haczyk: czas promocji został ograniczony. Masz czas tylko do końca stycznia.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Vorwerk