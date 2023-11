Sonos odpala listopadowe promocje. Sprzęt audio nawet 950 zł taniej

Sonos ogłosił listę produktów, której jeszcze w listopadzie trafią na promocję. Można zatem wyrwać sprzęt audio taniej o minimum 250 złotych.

Sonos, producent wysokiej jakości sprzętu audio nie czeka na Black Friday i już teraz ogłasza listę promocji, które wkrótce zaczną obowiązywać. Wśród nich znajdziemy soundbary, subwoofery i inteligentne głośniki.

Sonos wyprzedaje sprzęt audio

Od 17 do 27 listopada produkty Sonos można kupić ze zniżką do 25%. Oferta obowiązuje na stronie sonos.com i w sklepach partnerskich. Obniżki cen zaczynają się od 250 złotych i można zaoszczędzić nawet do 950 złotych na zakupie. Oto jak prezentuje się lista pozycji, które znajdą się na promocji:

Soundbar Arc z przestrzennym dźwiękiem 3D Dolby Atmos – teraz 3749 zł, oszczędność 950 zł;

Soundbar Beam z dźwiękiem Dolby Atmos – teraz 2049 zł, oszczędność 550 zł;

Soundbar Ray idealny do mniejszych pomieszczeń - teraz 1119 zł, oszczędność 280 zł;

Sub wyposażony w potężny bas – teraz 3349 zł, oszczędność 850 zł;

Sub Mini z głębokim i wyraźnym basem – teraz 1899 zł, oszczędność 500 zł;

Roam i Roam Colors – teraz 699 zł, oszczędność 250 zł;

Roam SL z asystentem głosowym – teraz 599 zł, oszczędność 250 zł.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne