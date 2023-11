Acer pokazał nowe Chromebooki. Pomógł im w tym Dariusz Szpakowski

W Kulturze Wysokiej w Warszawie odbyło się wydarzenie spod szyldu Acer Chromebook Media Event. Pojawiło się na nim wiele znanych twarzy, w tym między innymi Dariusz Szpakowski.

W trakcie Acer Chromebook Media Event tajwańska firma nie tylko pokazała nowe portfolio produktów, ale też pochwaliła się, jak urządzenia z systemem ChromeOS radzą sobie na polskim rynku. Imprezę poprowadził Hubert Urbański, a gościem specjalnym był Dariusz Szpakowski.

Chromebooki w Polsce

Acer pochwalił się, że to jego urządzenia z systemem ChromeOS cieszą się w Polsce największym powodzeniem. W ciągu miesiąca firma sprzedaje na naszym rynku około 3000 sztuk Chromebooków, co stanowi aż 83 proc. udziałów w tej kategorii, przynajmniej jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną.

Przy okazji Acer zaprezentował też dwa nowe urządzenia. To Chromebook 514 Plus oraz Chromebook 515 Plus. To nowa kategoria tych komputerów, która charakteryzuje się wyższą wydajnością. Modele z serii 515 Plus dostępne są z procesorami Intela 12. i 13. generacji, a 514 ma na wyposażeniu układy AMD Ryzen z serii C.

Do tego komputery mają WiFi 6E, Bluetooth 5.1, szybkie dyski SSD, dużą ilość pamięci RAM, a także kamery internetowe o rozdzielczości 1080p z redukcją szumów i obiektywem Blue Glass, a także fizyczną przesłoną, chroniącą prywatność. Całość uzupełniają podwójne głośniki z systemem DTS Audio.

Acer podkreślił, że jako jedyny producent pozwala nauczycielom w Polsce na zrealizowanie vouchera na zakup Chromebooków, w tym modeli 514 Plus oraz 515 Plus.

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: Acer