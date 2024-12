x-kom szaleje. To rekordowo niska cena za kultowe słuchawki

Bez różnicy czy jesteś zapalonym graczem, czy szukasz dla kogoś prezentu. W sieci x-kom można właśnie dostać świetny zestaw słuchawkowy HyperX.

Wszyscy gracze doskonale zdają sobie sprawę jak ważny jest dźwięk w grach. Pozwala on nie tylko lepiej wczuć się w klimat danego tytułu, ale w przypadku produkcji sieciowych zapewnia przewagę nad przeciwnikami. Wszystko dzięki możliwości ustalenia gdzie znajduje się przeciwnik.

HyperX Cloud Alpha do kupienia za 199 złotych

Oczywiście w grach wieloosobowych równie ważna jest komunikacja ze współtowarzyszami gdzie przydaje się dobry mikrofon. To właśnie dlatego powstały gamingowe zestawy słuchawkowe. A tak się składa, że jedno z kultowych i cenionych rozwiązań dostępne jest aktualnie w atrakcyjnej promocji.

HyperX Cloud Alpha to przewodowy headset dla graczy, który ma masę 298 gramów. Mowa o konstrukcji nausznej, gdzie pady wykonano z pianki zapamiętującej kształt a pałąk z wytrzymałego aluminium. Zdecydowano się tutaj na 50-milimetrowe przetworniki oraz elastyczny, odłączany mikrofon pojemnościowy.

Jeśli chodzi o deklarowaną specyfikację to w przypadku słuchawek producent obiecuje pasmo przenoszenia od 13 do 27 000 Hz oraz impedancję 65 Ω. Mikrofon zaś może pochwalić się pasmem przenoszenia od 50 do 18 000 Hz i czułością -42 dBV/Pa przy 1k Hz, sprawiając że zawsze słychać nas czysto i wyraźnie.

Do naszej dyspozycji oddano tradycyjny przewód jack 3,5 mm o długości 1,3 metra. Znajduje się na nim niewielki pilot pozwalający na regulację głośności i wyciszanie mikrofonu. Producent obiecuje kompatybilność zarówno z komputerami, smartfonami i tabletami, jak i konsolami Sony PlayStation oraz Microsost Xbox.

HyperX Cloud Alpha kosztują normalnie około 299 złotych. Jednak sieć sklepów x-kom przygotowała promocję, gdzie kupić możemy je za jedyne 199 złotych. Bez kombinowania czy stosowania kodów. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, a dostawa jest darmowa.

Sprawdź aktualną promocję na HyperX Cloud Alpha :

👉 x-kom 👈

