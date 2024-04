Słuchawki dla graczy w świetnej cenie, ale trzeba się spieszyć

Szukasz solidnych, ale niedrogich słuchawek do swojej konsoli lub PC-ta? Właśnie trwa promocjach, w ramach której w dużo niższej cenie kupisz model Razer Kraken for Console.

Słuchawki to bardzo ważny element w arsenale każdego gracza. Nie tylko pozwalają na wieczorne i nocne granie bez budzenia domowników, ale dzięki mikrofonowi możemy też komunikować się ze współgraczami. Jeśli właśnie szukasz słuchawek, a nie chcesz wydawać dużej kwoty, to zainteresuj się promocją sklepu Media Expert.

Promocja na Razer Kraken for Console

Aktualnie w sklepie Media Expert trwa bardzo dobra promocja na słuchawki Razer Kraken for Console. Nazwa może być trochę myląca, bo o ile podłączymy je do PlayStation, Xboxa lub Nintendo Switch, to bez problemu będą też działać z komputerami. Słuchawki są przecenione aż o 80 zł, dzięki czemu zakup uszczupli nasze konto o kwotę zaledwie 139 zł.

Słuchawki wyposażone są w przetworniki o średnicy 50 mm z pasmem przenoszenia w zakresie od 12 Hz do 28 kHz. Mają czułość 109 dB oraz impedancję 32 Ω @ 1 kHz. Nie brakuje w nich też mikrofonu z pasem przenoszenia od 100 Hz do 10 kHz, czułością -45 ± 3 dB oraz możliwością szybkiego wyciszenia. Na stronie producenta ten model kosztuje aż 79,99 euro.

Jednak musicie się spieszyć, bo nie dość, że promocja trwa tylko do 30 kwietnia, to liczba słuchawek jest ograniczona. W momencie pisania newsa zostało ich już tylko 185 sztuk!

