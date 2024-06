Promocja na koniec roku szkolnego. Laptopy w super cenach

MediaMarkt przygotował rozbudowaną ofertę promocyjną specjalnie na zakończenie roku szkolnego. Szczególnie ciekawa propozycja dotyczy laptopów - 3 laptopy z rabatami: Asus, Lenovo i Peaq. Promocja trwa tylko do 23 czerwca.

Ruszyła kampania promocyjna Koniec szkoły z MediaMarkt, w której kilkanaście produktów różnych kategorii: konsole, laptopy, sprzęt komputerowy oraz gry zostały przecenionych o 10-25% swojej podstawowej ceny. Szczególnie ciekawa jest oferta laptopów, w okresie wakacyjnych mniej potrzebnych do nauki, jednak wciąż bardzo przydatnych do rozrywki i pracy.

Trzy laptopy w promocyjnych cenach w MediaMarkt

Tylko do 23 czerwca, trzy laptopy Peaq z rabatem 100 zł, Lenovo z rabatem 200 zł i Asus z rabatem 600 zł, w super cenach specjalnie na koniec roku szkolnego. Media Markt przygotował trzy propozycje cenowe - każdy znajdzie coś dopasowanego do swoich potrzeb. Z oferty promocyjnej na laptopy możesz skorzystać również w ramach zakupu na raty 0%.

Asus Vivobook w super cenie dla nauczycieli

Laptop Asus Vivobook X16 to propozycja szczególnie atrakcyjna, bo z rabatem 600 zł - cena promocyjna wynosi 3899 zł. Dodatkowo, wykorzystując Bon nauczyciela, możesz oszczędzić do 2500 zł brutto. Laptop wyposażony w procesor Intel Core 13, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 i 16 GB RAM, z 16-calowym ekranem, dyskiem SSD 512 GB świetnie sprawdzi się w różnych zadaniach, pozwalając na wygodną pracę i rozrywkę na wysokim poziomie.

Lenovo IdeaPad świetna konfiguracja za rozsądną cenę

Lenovo IdeaPad 3, 6 generacji z 15-calowym ekranem to propozycja dobrej jakości laptopa do nauki lub pracy, który sprawdzi się idealnie do pisania prac, tworzenia prezentacji i codziennej pracy zarówno w domu, jak i pracy mobilnej. Laptop Lenovo posiada wydajny procesor AMD Ryzen 7 5700U, kartą graficzną AMD Radeon, 8 GB RAM-u, dysk SSD 512 GB, ekran 15,6" wyświetlający obraz w rozdzielczości FullHD. W promocji MediaMarkt Lenovo w takiej konfiguracji kupisz za 1799 zł, z rabatem 200 zł.

Peaq Slim - tani notebook do codziennej pracy

Trzecia propozycja to laptop, to mały notebook z 13,3-calowym wyświetlaczem - Peaq Slim S132, dostępny z rabatem 100 zł, za jedyne 799 zł. Peaq Slim to idealne urządzenie do prostych pracy - laptop wyposażono w czterordzeniowy procesor Intel Pentium Silver N5030, zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD 605, 4 GB RAM i dysk eMMC o pojemności 128 GB. W zestawie 12-miesięczna subskrypcja Microsoft 365 Personal.

MediaMarkt przygotował propozycję laptopa na każdą kieszeń - jednak promocja na Koniec szkoły dotyczy nie tylko laptopów. Na stronie promocji znajdziesz więcej ciekawych ofert.



Źródło zdjęć: Telepolis.pl | Lech Okoń

Źródło tekstu: MediaMarkt | oprac. wł.