Unia pomoże ci w naprawie sprzętu. Nowe prawo od 30 lipca

Od wtorku (30 lipca) w całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, zaczęły obowiązywać nowe przepisy. Na szczęście tym razem korzystne dla konsumentów.

Dzisiaj (30 lipca) w życie weszła unijna dyrektywa o prawie do naprawy. Ma ona z jednej strony zachęcać konsumentów do reperowania zepsutych sprzętów, zamian wymiany na nowych. Druga strona medalu jest taka, że stawia konkretne wymogi wobec producentów.

Prawo do naprawy

Przede wszystkim nowa dyrektywa unijna zobowiązała producentów sprzętów do udostępniania części zamiennych do swoich sprzętów, także nieautoryzowanym serwisom. Do tej pory często naprawy nie były opłacalne albo ze względu na brak niektórych elementów, albo przez budowę samych urządzeń.

Unia Europejska chce z tym skończyć. Między innymi dlatego uruchomiona zostanie platforma internetowa ze wszystkimi serwisami naprawy, ale także częściami, które do tej naprawy mogą być wymagane.

Poza tym same naprawy, także po okresie gwarancyjnym, mają być oferowane w rozsądnych cenach i realizowane w możliwie krótkim czasie. W ten sposób naprawa rzeczywiście ma być bardziej opłacalna niż wymiana sprzętu na nowy. Dodatkowo konsumenci będą mogli przedłużyć o rok gwarancję na naprawiony sprzęt.

Chociaż dyrektywa już dzisiaj weszła w życie, to nie zaczęła automatycznie obowiązywać we wszystkich państwach. Na to musimy jeszcze trochę poczekać. Każdy kraj członkowski ma czas do 31 lipca 2026 roku na wdrożenie dyrektywy do własnego prawa.

