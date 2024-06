Lidl się postarał. Wystarczy, że zdążysz do 22 czerwca

Majsterkowicze znów mają okazję poczuć się jak w raju. Lidl o nich nie zapomnia, ani przez moment. Można powiedzieć, że wręcz zagania do pracy.

Ten, kto przegapił ostatnio promocje na elektronarzędzia może spać spokojnie. Już od jutra, taniej akumulatory oraz szlifierka kątowa, jedynie z kuponem z aplikacji. Oferta dostępna tylko w sklepach stacjonarnych i do wyczerpania zapasów. Obowiązuje od 20 do 22 czerwca 2024 roku. Szczegóły oraz regulamin promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Akumulatorowa szlifierka kątowa 20V w cenie 119 zł (regularna cena 149 zł)

Oprócz szlifierki, w cenie promocyjnej dostaniemy także akumulatory. Urządzenia możemy mieszać ze sobą, a rabat nalicza się maksymalnie na dwie sztuki.

Akumulator litowo-jonowy 20V, 4 Ah cena z kuponem - 99 zł (regularna 129 zł)

(regularna 129 zł) Akumulator litowo-jonowy 20V z ładowarką cena - 99 zł (regularna 119 zł)

Urządzenia marki własnej Lidla mają bardzo dobre opinie użytkowników. Ciężko znaleźć jakąś negatywną.

To nie mój pierwszy produkt jak wszystkie działa idealnie i jest bardzo solidny.

Jestem w pełni zadowolony z produktu zwłaszcza, że stosunek jakości do ceny jest naprawdę dobry.

Zobacz: Nie masz jeszcze takiej wagi? Najlepszy moment na zakup

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Lidl