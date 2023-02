Lidl wyprzedaje akumulatory. Kupisz za ułamek ceny

W najnowszej gazetce Lidla pojawiły się urządzenia, które mogą zaciekawić majsterkowiczów. Sklep przygotował ciekawą promocję.

Co ciekawe, tym razem promocja, chociaż ujęta w najnowszej gazetce Lidla, dotyczy produktów dostępnych w sklepie online. Tym samym dane produkty można zakupić bez wychodzenia z domu. Najnowszą ofertą powinni zainteresować się majsterkowicze.

Promocja w Lidlu na akumulatory

Promocja dotyczy między innymi akumulatorów marki własnej Lidla, czyli Parkside. Wyprzedaż organizowana jest w sklepie online sieci w dniach od 6 do 12 lutego. W tym czasie do kupienia będą dwa modele akumulatorów do narzędzi.

Pierwszym jest akumulator litowo-jonowy Smart 20 V (8 Ah), który został przeceniony z 349 do 249 zł. To oszczędność aż 100 zł. Poza tym dostępny będzie też mniejszy akumulator (4 Ah) w cenie 149 zł. To kwota o 50 zł niższa od standardowej.

Oprócz tego w tych samych dniach w sklepie online Lidla dostępna będzie akumulatorowa wyrzynarka i piła szablasta (20 V), również marki Parkside. Urządzenie dostępne będzie w cenie niższej o 70 zł, dzięki czemu będzie je można kupić za 179 zł.

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Lidl, oprac. własne