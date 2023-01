Thermomix ma złe wieści. Chcesz kupić, to lepiej się śpiesz

Thermomix już za chwilę będzie jeszcze droższy. Jeśli planujesz zakup robota, to lepiej zrobić to teraz i zaoszczędzić prawdopodobnie kilkaset złotych.

Potwierdziły się nasze wcześniejsze doniesienia. O planowanej podwyżce cen Thermomix TM6 w naszym kraju informowaliśmy już w połowie stycznia. Teraz ta informacja została oficjalnie potwierdzona przed polskiego przedstawiciela firmy Vorwerk w rozmowie z serwisem dlahandlu.pl.

Aktualnie Thermomix TM6 kosztuje 5745 zł. To i tak cena wyższa niż jeszcze rok temu, bo w minione wakacje została podniesiona o 250 zł. W lutym szykuje się kolejna podwyżka. To już pewne, bo informacja została przekazana przez firmę Vorwerk Polska. Powodem wzrostu cen jest inflacja i rosnące koszty produkcji.

Thermomix TM6 kosztuje obecnie 5745 zł. W lutym nastąpi zmiana ceny. Wpływ na to mają rosnące koszty poszczególnych komponentów do produkcji urządzenia Thermomix i ich ograniczona dostępność. Od dłuższego czasu Vorwerk bardzo uważnie śledzi rozwój sytuacji na rynku i sprawdza różne rozwiązania. Jako firma rodzinna myśli i działa w kontekście długofalowym oraz w interesie swoich klientów i przedstawicieli handlowych. Bycie przedsiębiorcą to także podejmowanie właściwych decyzji ekonomicznych w czasach rosnących cen rynkowych i kosztów materiałów.