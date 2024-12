Lidl wjeżdża z promocją dnia. 200 zł taniej tylko dziś

Jak sobota to, warto popędzić do Lidla. Tylko dziś, w ofercie dnia, dyskont przygotował promocyjną ofertę na urządzenie, które z pewnością przyda się przed świętami. Z kuponem o 200 zł taniej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeśli marzy ci się, aby twoje mieszkanie lśniło na święta, to Lidl przygotował właśnie ofertę na odkurzacz dla tych, którzy lubią urządzenia marki Silvercrest. Odkurzacz możemy zakupić w sklepie internetowym Lidla tylko w dniu dzisiejszym. Cena na dziś to 499 złotych, czyli 200 zł mniej od ceny regularnej.

Ultrawydajny i cichy. Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze, a przede wszystkim ciche, ma trzy prędkości i małe światełka przed przystawką ssącą, bardzo praktyczne. Posiada trzy akcesoria i można go przymocować do ściany. Nie ma czego zazdrościć (hałaśliwym) markom premium. Ma dużą moc ssania. Jeśli ustawisz go na maksymalną moc, nie wytrzymuje zbyt długo, ale to nie przeszkadza. Polecam. Jestem fanem. Zawsze mam go pod ręką. Wspaniały