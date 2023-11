Lidl szaleje. Rozda klientom m.in. iPhone'y i PlayStation 5

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Lidl przygotował dla swoich klientów loterię. Do wygrania jest całe mnóstwo elektroniki, w tym iPhone 14 i PlayStation 5.

Od dzisiaj (13 listopada) w sieci sklepów Lidl ruszał loteria. Ta organizowana jest z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Kilku szczęśliwców sprawi sobie prezenty w postaci między innymi konsoli PlayStation 5, smartfona Apple iPhone 14 oraz Monsieur Cuisine Smart, czyli popularnego Lidlomixa.

Lidloteria prezentowa w Lidl

Akcja otrzymała nazwę Lidloteria prezentowa i potrwa od 13 listopada do 23 grudnia 2023 roku. Do wygrania są między innymi: telefony Apple iPhone 14, konsole do gier PlayStation 5, roboty kuchenne Monsieur Cuisine Smart, lokówko-suszarki Dyson Airwrap oraz projektory Samsung The Freestyle.

Losowanie jednej z nich będzie odbywało się każdego dnia promocji w godzinnych odstępach (od 6:00 do 21:59), co oznacza aż 16 zwycięzców dziennie.

Aby wziąć udział w loterii, należy zrobić zakupy w Lidlu o wartości co najmniej 99 zł. Do tej kwoty nie zaliczają się napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty lecznicze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz karty prezentowe. Ważne, aby zachować paragon z zakupów, a następnie zarejestrować go na stronie lidloteria.pl.

Dodatkowo, w finale zostaną rozlosowane 3 nagrody pieniężne w wysokości aż 20 tys. zł. Finałowe losowanie odbędzie się 9 stycznia 2024 r.

