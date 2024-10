Lidl przecenił bardzo sprytne narzędzie. Kupisz je za 79 zlotych

Lidl, raz po raz, kusi majsterkowiczów i oferuje przydatne urządzenia do zastosowania w domowym zaciszu. Właśnie przecenił dość przydatny sprzęt, który może znaleźć zastosowanie niemal w każdym wnętrzu. Pasjonaci zmiany wystroju oraz symetrii będą zachwyceni.

Lubisz porządek i symetrię w swoim mieszkaniu? Krzywo zawieszone lustro lub obrazki nie dają ci spokoju? Okazuje się, że istnieje bardzo praktyczne narzędzie pomiarowe, które pomoże ci zapewnić harmonię we wnętrzu. Lidl wychodzi na przeciw wszystkim majsterkowiczom. Sklep internetowy Lidla oferuje laser krzyżowy z 37% zniżką. Zamiast 129 zł, zapłacimy za niego teraz jedynie 79 złotych. Warto podkreślić, że urządzenie to ma aż 93% pozytywnych recenzji na stronie Lidla (liczba wszystkich recenzji to 371). Jedyne co niektórzy uznają za wadę, to zbyt delikatny lub za niski statyw. Pozostale parametry są zadawalające, jak na użytek domowy.

PARKSIDE® Laser krzyżowy PKLL 10 B4, ze statywem

Zasięg: do 10 m

Wysokość robocza: maks. 65 cm

Klasa lasera: 2

Dokładna projekcja prostokątnych linii orientacyjnych

Kompaktowa obudowa z mocowaniem statywu 6,35 mm

Regulowana głowica wychylna ze zintegrowaną poziomicą

Wymiary

laser krzyżowy: ok. 62 x 69,5 x 90,3 mm (dł. x szer. x wys.)

statyw (maks. wysokość): 65 cm

statyw:

wysunięty: ok. 33,5 x 33,5 x 53 cm (dł. x szer. x wys.)

złożony: ok. 7,5 x 7,5 x 28 cm (dł. x szer. x wys.)



Waga

laser krzyżowy:

bez baterii: ok. 231 g

z baterią: ok. 272 g

statyw: ok. 320 g

Dobra wiadomość jest również taka, że jeśli urządzenie ci się nie spodoba, możesz liczyć na darmowy zwrot do 30 dni.

