Lidl znów szaleje. Przydatna elektronika za ułamek ceny

Lidl w najnowszej gazetce promocyjnej przygotował kilka okazji dla osób szukających elektroniki w atrakcyjnych cenach. Szczególnie ciekawie zapowiada się automatyczny odkurzacz.

W najnowszej gazetce promocyjnej Lidla znalazło się kilka okazji dla miłośników elektroniki w przystępnych cenach. W najbliższy poniedziałek (16 października) do sprzedaży trafi kilka sprzętów, w tym bardzo tani odkurzacz automatyczny.

Automatyczny odkurzacz w Lidl

Szczególnie ciekawie prezentuje się oferta na automatyczny odkurzacz marki Silvercrest. Ten został przeceniony o 100 zł, dzięki czemu cena spadła z 699 do 599 zł. Można nim sterować za pomocą aplikacji lub dołączonym do zestawu pilotem.

Urządzenie oferuję funkcję czyszczenia na mokro. Odkurzacz wyposażony jest w pojemnik na kurz oraz zbiornik na wodę, oba o pojemności 300 ml. Ma 13 czujników antykolizyjnych i automatycznie wraca do stacji ładowania w przypadku braku energii. Maksymalny czas pracy to 90 minut, co powinno wystarczyć na odkurzenie przeciętnego mieszkania.

Urządzenie oferuje 6 trybów sprzątania:

Spot — sprzątanie po spirali z maksymalną siłą ssącą

Kąty — sprzątanie wzdłuż brzegów pomieszczenia

Max — z maksymalną siłą ssania

Program — sprzątanie z ustawionym czasem rozpoczęcia

Wycieranie — czyszczenie na mokro ściereczką z mikrofibry

Auto

Promocje na tanią elektronikę w Lidl

Poza tym w tej samej gazetce znalazły się jeszcze dwie promocje na inne sprzęty. Pierwszym jest łazienkowy głośnik Bluetooth z wyświetlaczem LED, radiem UKF oraz funkcją wyświetlania godziny. Ma on zasięg 10 metrów, a w zestawie znajduje się przewód ładujący USB o długości 1,2 metra. Głośnik dostępny będzie 16 października w dwóch kolorach (czarny i biały) oraz cenie 39,99 zł.

Ostatni sprzęt to prosta waga łazienkowa w cenie 39,99 zł. Ma ona wymiary 30 × 30 × 2,3 mm i szkło o grubości 6 mm. W zestawie znajdują się baterię wymagane do pracy urządzenia.

