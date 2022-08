Jaki laptop do szkoły? Lenovo odda Ci 300 zł na wyprawkę

Jaki laptop do szkoły lub na studia? Bez względu na to, czy szukasz lekkiej maszyny do noszenia na uczelnię, czy mocniejszego komputera do nauki i grania, Lenovo ma coś dla Ciebie. Wybrane modele objęte zostały promocją na nowy rok szkolny. Możesz zyskać 300 zł na szkolną wyprawkę!

Promocja trwa od 1 sierpnia do 30 września. Objęte nią zostały wybrane modele Lenovo Legion (gamingowe) oraz IdeaPad (lekkie, idealne na co dzień). Po zakupie nowego laptopa Lenovo trzeba zarejestrować go na stronie promocji lenovopolska.pl/backtoschool w ciągu 14 dni. Na tej stronie znajdziesz też regulamin promocji oraz dodatkowe informacje. Jeśli spełnisz warunki promocji, otrzymasz zwrot wysokości 300 zł na kartę bankomatową. Z promocji mogą skorzystać pełnoletni uczniowie i studenci oraz rodzice i opiekunowie uczniów niepełnoletnich.

Legion lub IdeaPad na nowy rok szkolny

Promocją objęte są między innymi laptopy gamingowe Lenovo Legion, wyposażone w wysokiej jakości komponenty. Kluczowe są tu układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 30 oraz autorskie chłodzenie Coldfront 3.0. Wysokiej jakości matryce sprostają wymaganiom graczy i osób pracujących z multimediami. Laptopy Lenovo Legion znane są też z przemyślanego rozmieszczenia potrzebnych portów.

Laptopy te objęte są pakietem serwisowym Premium Care, który zapewnia między innymi wsparcie techniczne przez infolinię i e-mail, naprawę sprzętu z dojazdem do klienta oraz coroczną kontrolę kondycji sprzętu.

Kolejna seria na liście to laptopy Lenovo IdeaPad 3 – mobilne, lekkie i perfekcyjne do noszenia na zajęcia. Dla bardziej wymagających powstały laptopy IdeaPad Gaming 3 o nieco mocniejszych komponentach, które sprawdzą się także w e-sportowych zmaganiach.

Laptopy objęte promocją znajdziesz w popularnych sklepach z elektroniką. Lista znajduje się na stronie promocji.

