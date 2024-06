Nadchodzą nowe Paczkomaty. Na start w dwóch miastach

Grupa InPost poinformowała o wprowadzeniu nowego rodzaju Paczkomatów. Te pojawią się między innymi w Polsce.

InPost rozpoczyna pilotażowy program, w ramach którego powstaną nowe rodzaje Paczkomatów. Te staną między innymi w Polsce. W tym celu wybrano dla nich już kilka lokacji między innymi w Gdańsku i Krakowie.

InPost stawia nowe Paczkomaty

Nowe urządzenia to Paczkomat Autonomiczne. Są one wyposażone między innymi w panele fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Dzięki temu nie ma potrzeby podłączania ich do sieci energetycznej, co w wielu miejscach zwyczajnie nie jest możliwe. W ten sposób będą w stanie działać także w nocy oraz mniej słoneczne dni.

Autonomiczny paczkomat to kolejna innowacja Grupy InPost. Te nowoczesne maszyny możemy teraz stawiać w lokalizacjach, w których dotąd nie było to możliwe ze względu na brak dostępu do sieci energetycznej. Nowe maszyny zwiększają dostępność naszej sieci dla jak największej liczby klientów. (...) Warto podkreślić, że pilotaż będziemy prowadzić równocześnie w czterech europejskich krajach, co da nam unikalną wiedzę na temat możliwości rozbudowy sieci maszyn autonomicznych w krajach o różnych warunkach pogodowych

– powiedziała Izabela Karolczyk-Szafrańska, Group Chief Marketing & ESG Officer.

Poza tym nowe Paczkomaty mają działać tak samo, jak tradycyjne, chociaż w godzinach nocnych będą redukować oświetlenie do zaledwie 30 proc. mocy, aby zaoszczędzić energię.

Nowe Paczkomaty staną między innymi w Polsce, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz Francji. Nad Wisłą do testów wybrano 9 lokacji w Gdańsku oraz Krakowie. Już wcześniej uruchomiono 3 maszyny we Florencji. W tym miesiącu pilotaż wystartuje też w okolicach miasta Lille.

