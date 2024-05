Mała, ale ważna zmiana w Paczkomatach. Zauważysz ją od 8 maja

InPost w najbliższych dnia wprowadzi małą, ale ważną zmianę. Klienci korzystający z kuriera oraz Paczkomatów zauważą ją od 8 maja.

InPost jest dzisiaj jednym z najczęściej wybieranych dostawców. Z niedawnych badań firmy Kantar wynika, że aż 94 proc. polskich internautów wybiera Paczkomaty jako formę dostawcy, a 83 proc. jako formę wysyłki. Dlatego warto wiedzieć, że od 8 maja polska firma wprowadza małą, ale dość ważną zmianę.

InPost wprowadza nowe etykiety

Firma InPost poinformowała, że od 8 maja zaczną obowiązywać nowe etykiety do paczek. Dotyczy to tych, które zostaną wygenerowane za pośrednictwem API lub platformy WebTrucker w ramach usług InPost Kurier Standard, InPost Kurier Doręczenie do 10:00, Kurier Doręczenie do 12:00, Kurier Doręczenie do 17:00, Paleta Standard. Zmiany nie są duże, ale na etykietach pojawią się dodatkowe informacje, które mają ułatwić logistykę.

Co się zmieni w nowych etykietach? Głownie zmiany to:

dodanie informacji o wymiarach paczki,

dodanie informacji o wadze paczki,

umieszczenie informacji o przesyłce niestandardowej (NST) w przypadku, gdy paczka została oznaczona przez Klienta jako niestandardowa.

Zmiany zostaną wprowadzone automatycznie i nie wymagają od klientów żadnych działań.

