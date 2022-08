InPost pomoże zrobić porządki w szafie, a CCC da Ci za to zniżkę

Paczkomat InPost to doskonałe miejsce, by odpowiedzialnie oddać elektrośmieci. Nowa usługa pomoże Ci rozluźnić garderobę. I to bez wyrzucania rzeczy, które jeszcze nadają się do noszenia.

InPost wprowadził usługę EKOzwroty pod koniec 2021 roku. Od tamtej pory można odesłać paczkomatem do przetworzenia takie rzeczy jak stary telefon, zepsutą suszarkę, zabawkę na baterie czy elektronarzędzia, a także artykuły dziecięce i książki. Usługa została właśnie rozszerzona na inne rzeczy, które można lepiej zutylizować lub ponownie wprowadzić do obiegu: odzież i obuwie. Wszystko zgodnie ze stylem życia zero waste i przy zachowaniu niesamowitej wygody, jaką dają nam wszechobecne w przestrzeni miejskiej paczkomaty InPost.

Posprzątaj szafę, nadaj rzeczy w paczkomacie

Z usługi EKOzwroty możesz skorzystać dzięki stronie szybkiezwroty.pl/pl/EKOzwroty. Wypełnij formularz, a następnie spakuj niepotrzebne Ci już ubrania i buty i zanieś do najbliższego paczkomatu. Paczkę nadasz z użyciem kodu, który otrzymasz SMS-em na podany wcześniej numer telefonu. Kurier odbierze paczkę przy najbliższej wizycie i Twoje rzeczy ruszą w drogę ku nowemu życiu. To nic nie kosztuje, zwolnisz sobie kilka wieszaków i jednocześnie zrobisz coś dobrego dla planety.

Co się stanie z Twoimi starymi rzeczami? Zostaną posortowane i skontrolowane. Rzeczy, które zupełnie nie nadają się do użytku, zostaną przekazane do profesjonalnych zakładów przetwarzania odpadów. Specjaliści odzyskają z nich maksimum surowców, nadających się do ponownego wykorzystania. Rzeczy w lepszym stanie mogą ponownie trafić na rynek po drobnym remoncie.

Zobacz: InPost z nową funkcją. Będzie jeszcze szybciej

Ubrania i obuwie w dobrym stanie zostaną zaś przekazane do rąk Fundacji Odzyskaj Środowisko, która przekaże je na cele charytatywne lub do ponownej sprzedaży. Oczywiście wcześniej zostaną wyczyszczone, zdezynfekowane i ewentualnie naprawione. Ciuchy, dla których nie ma już nadziei, trafią do odpowiedzialnego recyklingu i przerobione na półprodukty. Ich części mogą być wykorzystane przy tworzeniu tak zwanej „odpowiedzialnej mody”. Wszystko po to, by jak najmniej materiałów lądowało na wysypiskach i jak najmniej zasobów, na czele z wodą używaną do farbowania tkanin, szło na marne.

Jeśli satysfakcja to za mało, żeby Cię zmotywować do porządków w szafie, może zrobi to 10-procentowy rabat na nowe buty czy torebkę w sklepie CCC. Wystarczy, że nadasz paczkę z rzeczami do recyklingu – kupon zniżkowy otrzymasz SMS-em.

InPost i CCC mają wspólną misję, by odzyskać maksimum zasobów i generować jak najmniej śmieci. Dlatego właśnie sieć sklepów CCC została wyłącznym partnerem usługi EKOzwroty. Zresztą w sklepach CCC można znaleźć sporo rzeczy wyprodukowanych z materiałów z odzysku i biodegradowalnych, a także oddać swoje znoszone buty do odpowiedzialnej utylizacji.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: InPost