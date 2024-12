Biedronka wyciągnęła kolejnego asa z rękawa. Już od dziś w sklepach

Biedronka szaleje z elektronarzędziami firmy Baumach. I to w samą porę! Nie ma chyba lepszego czasu niż ten przedświąteczny na zakup tego typu sprzętów. Narzędzia znajdziemy w wybranych sklepach, w dniach od 2 do 15 grudnia.

Biedronka właśnie dała nam na tacy bardzo bogatą ofertę elektronarzędzi firmy Baumach. I trzeba przyznać, że to doskonały ruch w okresie, kiedy szukamy prezentów dla najbliższych. Wiertarki, pistolety do klejenia, wyrzynarki oraz narzędzia wielofunkcyjne ucieszą niejednego majesterkowicza. Oferta na narzędzia obowiązuje w wybranych sklepach sieci Biedronka. Elektronarzędzia w atrakcyjnych cenach zakupimy w dniach od poniedziałku 2 grudnia do niedzieli 15 grudnia.

BAUMACH Wiertarko wkrętarka akumulatorowa, 20 V

Cena urządzenia to 149 złotych.

moment obrotowy: 25 Nm

zakres momentu obrotowego: 17 + 1 poziom wiercenia

uchwyt szybkomocujący: 0,8-10 mm

w zestawie akumulator Li-Ion 2 Ah

BAUMACH Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne, 4 V

Cena urządzenia to 79,90 złotych.

prędkość: 5000-25 000 obr./min

ledowy wskaźnik prędkości

w zestawie 68 elementów

BAUMACH Wkrętak akumulatorowy, 4 V

Cena urządzenia to 49,90 złotych.

maks. moment obrotowy: 4 Nm

wbudowana lampa LED

automatyczna blokada wrzeciona

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka