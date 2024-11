x-kom szaleje. Świetny zasilacz w jeszcze lepszej cenie

Szukasz dobrego zasilacza o dużej mocy, ale nie chcesz wydawać na niego kupy kasy? Powinieneś zainteresować się najnowszą promocją sklepu x-kom.

Zasilacz to jeden z najważniejszych elementów każdego komputera. To w końcu on jest odpowiedzialny za dostarczenie prądu do wszystkich podzespołów. Dlatego warto postawić na sprawdzony i pewny model. Taki możecie teraz kupić w ramach promocji dostępnej w sklepie x-kom, dzięki czemu nie nadwyręży za bardzo portfela.

Deepcool PN750M 750W 80 Plus Gold w promocji

W sklepie x-kom w promocji jest aktualnie dostępny zasilacz Deepcool PN750M 750W 80 Plus Gold ATX 3.1. Sama nazwa wiele już mówi na jego temat. To model o mocy 750 W, więc będzie w stanie zasilić trochę mocniejsze karty graficzne. Do tego oferuje certyfikat 80 Plus Gold, więc przyzwoitą efektywność energetyczną. Co ciekawe, jest to też konstrukcja w standardzie ATX 3.1, więc zasilacz oferuje już nowe złącze 12V-2×6, bez konieczności stosowania przejściówek.

Co warto jeszcze o nim wiedzieć? Między innym to, że zasilacz korzysta z aktywnego PFC oraz technologii Full Bridge SRC LLC + DC to DC. Do tego wyposażony jest w japońskie kondensatory, które są synonimem trwałości i niezawodności. Całość chłodzona jest przez wentylator o średnicy 120 mm, który umieszczony jest na dynamicznym łożysku olejowym, więc powinien oferować cichą pracę. Jest to też model w pełni modularny, więc podłączycie do niego tylko te przewody, które są niezbędne.

Standardowo Deepcool PN750M 750W 80 Plus Gold ATX 3.1 kosztuje 399 zł i taka też cena widnieje w innych sklepach. Jednak sklep x-kom przecenił go na 299 zł, więc stówka zostaje w kieszeni.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, DeepCool

Źródło tekstu: oprac. własne