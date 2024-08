Masz stówkę? To możesz mieć nową konsolę

Czy za stówkę można mieć świetną konsolę nie tylko do gier retro, ale też grania w chmurze oraz produkcji mobilnych? Oczywiście, że tak, o ile skorzystasz z aktualnej promocji.

Konsola retro to dzisiaj wydatek rzędu 150-250 zł, w zależności od aktualnie trwających promocji i modelu. Jednak można zrobić to taniej, a dla niektórych też lepiej. Możesz wydać stówkę i mieć sprzęt pod wieloma względami lepszy, na którym dodatkowo uruchomisz gry PC-towe i konsolowe w chmurze, a także pograsz w produkcje mobilne. Jak? Już tłumaczę.

Promocja na kontroler do smartfona D9

Właśnie na Aliexpress trwa promocja na świetny kontroler do smartfona. Urządzenie o nazwie D9 współpracuje zarówno z Androidem, jak i iOS. Pozwala on na włożenie telefonu do środka, dzięki czemu tworzymy coś na wzór PlayStation Portal z całkiem niezłym podzespołami, chociaż to akurat zależy od naszego smartfona. Kontroler jest kompatybilnymi z urządzeniami o długości od 130 do 280 mm.

Kontroler wyposażony jest w standardowy zestaw przycisków, włącznie z triggerami i bumperami, a także dwoma dodatkowymi przyciskami na tyle obudowy oraz dwiema gałkami analogowymi. Z urządzeniami mobilnymi łączy się przez Bluetooth 5.2. Akumulator o pojemności 400 mAh ma zapewniać do 20 godzin działania lub 60 dni czuwania. Kontroler współpracuje też z PC-tami oraz konsolami. W sprzedaży dostępne są cztery wersje kolorystyczne: biało-czarna, czarna, niebiesko-biała oraz czerwono-czarna.

Cena? W ramach aktualnej promocji za bezprzewodowy kontroler D9 zapłacisz nieco ponad 100 zł.

Sprawdź promocję na

bezprzewodowy kontroler D9

