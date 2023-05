Biedronka rzuca petardę. Mocna obniżka na ciekawy sprzęt

Biedronka nie ustaje w promocjach na e-sprzęt. Tym razem do internetowego sklepu Biedronka Home trafił bardzo ciekawy środek transportu ze sporą obniżką, sięgającą 1500 zł. Chodzi o rower elektryczny.

Po mocnej promocji na e-hulajnogę Motus PRO 8.5 Lite, która skończyła się wczoraj, Biedronka kontynuuje okazje na elektryczne środki transportu. Tym razem jest to już trochę większy kaliber – trekkingowy rower elektryczny Trybceco Fantom X.

Rowery elektryczne zdobywają coraz większą popularność, usuwając w cień e-hulajnogi. Ich ceny są jednak dość wysokie, co nie zachęca do zakupu. Standardowa cena modelu Trybceco Fantom X wynosi 6499 zł, nie jest to więc sprzęt, który kupuje się lekką ręką. Teraz jednak ten rower elektryczny dostępny jest w sklepie Biedronka Home za 4999 zł, co oznacza obniżkę o 1500 zł. Być może to dobra okazja, by kupić swojego pierwszego elektryka.

Promocja na Trybceco Fantom X ruszyła dziś (15 maja) i potrwa do 28 maja – po tej dacie cena znów wróci do pierwotnego, wysokiego poziomu.

Trybceco Fantom X to rower z oponami 28" stworzony przede wszystkim do jazdy górskiej i terenowej, choć sprawdzi się też w mieście. Producent zachwala efektywne wspomaganie elektryczne w każdych warunkach także podczas dłuższych wypadów w teren. Rower ma zasięg 80-140 km, a elektryczny napęd z bezszczotkowego silnika 250 W 36V odcinany jest po osiągnięciu prędkości 25 km/h. Rama pojazdu wykonana jest ze stopu aluminium, za bezpieczeństwo odpowiadają tarczowe hamulce hydrauliczne 160 mm, 5 poziomów wspomagania, kierunkowskazy, światło stop i klakson. Komfort jazdy gwarantuje amortyzator 32 mm.

Rower Fantom X wyposażony jest też wymienny akumulator Li-Ion 14 Ah 36V, którego naładowanie trwa od 3 do 5 godzin. Stan roweru można monitorować za pomocą wyświetlacza LCD zintegrowanego z kierownicą.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Trybceco, Biedronka

Źródło tekstu: wł.