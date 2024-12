Biedronka jest w tym świetna. Fajne urządzenie teraz za pół ceny

Oferta świąteczna nie do odrzucenia? Trzeba przyznać, że Biedronka jest w tym świetna. Właśnie przygotowała ofertę na przydatny sprzęt elektroniczny zaledwie za pół ceny. Promocja jest ograniczona czasowo.

To urządzenie powinno zadowolić wszystkich tych, którzy zamierzają spędzić najbliższe zimne i ponure miesiące na oglądaniu filmów w domowym zaciszu. Tylko w dniach od 8 grudnia 2024 do 1 stycznia 2025, zakupimy projektor Extralink Smart w cenie 289 złotych. To cena aż 50% mniejsza niż cena regularna tego sprzętu. Oferta obowiązuje w sklepie internetowym w wybranych dniach lub do wyczerpania zapasów.

Projektor Extralink Smart Life ESP-300V2, szary

Mini projektor EXTRALINK Smart Life ESP-300V2 to kompaktowe urządzenie zapewniające imponującą jakość obrazu i dźwięku. Elegancki, ale i minimalistyczny, design sprawia, że projektor pasuje do niemal każdego wnętrza. Urządzenie charakteryzuje się także wysoką jakością obrazu oraz niskim poziomem hałasu, który zapewnia wysoki komfort użytkowania.

Główne cechy projektora:

procesor Quad-core ARM Cortex-A53, który zapewni płynne odtwarzanie filmów, programów telewizyjnych oraz wydarzeń sportowych

dwuzakresowe WiFi zapewniające nieprzerwane strumieniowanie treści w jakości HD

ręczna regulacja ostrości

automatyczna korekcja geometrii obrazu

ekran o rozmiarze do 130 cali

50% zoom

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka