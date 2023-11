Biedronka wyprzedaje telewizory za 1 zł. Tłumaczymy

Biedronka kusi klientów jak nigdy wcześniej. Wyobrażasz sobie, że za 1 zł możesz kupić… telewizor?

To część promocji z okazji Black Weeks, które obowiązują w sklepie internetowym Biedronka Home. Akcja trwa od 12 do 26 listopada 2023 lub do wyczerpania zapasów. Wśród promocji znajdziesz ponad 500 produktów z dostawą gratis, przecenionych nawet o połowę.

Zobacz: Biedronka odpala bombę. Mnóstwo sprzętu za ułamek ceny

Elektronika do domu za połowę ceny jednak blednie w blasku promocji, którą zostały objęte telewizory. W Biedronka Home możesz bowiem kupić telewizor za złotówkę.

Biedronka idzie na rekord: Telewizor za złotówkę

Kupującym telewizor na pewno przyda się informacja, że 65-calowy model Ud 65U6210 został przeceniony z 2499 zł do 2249 zł. Warto więc zainteresować się zakupem tego telewizora 4K z Android TV i HDR10. Tu bowiem czai się mega okazja.

Jeśli zdecydujesz się na zakup przecenionego już telewizora 65-calowego, możesz do niego dobrać drugi, mniejszy za złotówkę. 1 zł zapłacisz za model Ud 24DW4210 o przekątnej 24 cale. Tym sposobem możesz niskim kosztem zgarnąć drugi telewizor do sypialni, dla dzieci albo oddać go komuś z rodziny – w końcu zbliżają się Święta i warto już myśleć o podarunkach. Cena mniejszego telewizora poza promocją to 499 zł.

Warto wiedzieć, że nie tylko telewizory zostały objęte taką promocją. Na podobnych zasadach możesz kupić między innymi dwa smartwatche albo dwie świetne soniczne szczoteczki do zębów.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne, Biedronka