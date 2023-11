Biedronka odpala bombę. Mnóstwo sprzętu za ułamek ceny

Biedronka przygotowała zatrzęsienie promocji z okazji Black Week. Sprzęt do domu kupisz nawet za pół ceny.

W Biedronce ruszyło zakupowe szaleństwo. Black Weeks trwają od 12 do 26 listopada. W tym czasie w sklepie internetowym Biedronka Home można kupić 500 produktów z dostawą gratis. Ceny wielu z nich zostały obniżone aż o 50%.

Nawet połowę taniej w Biedronka Home

Wśród promocji nie zabrakło znanych i lubianych produktów elektronicznych i sprzętu gospodarstwa domowego.

Prowadzą świetne szczoteczki soniczne Oclean Air 2T, które szczerze polecamy. Cena jednej szczoteczki to 279 zł, ale drugą możesz mieć za złotówkę. Identyczną promocją zostały objęte słuchawki TWS Xiaomi Mi Air 2 Pro, których regularna cena w Biedronka Home to 249 zł – dwie pary możesz mieć za 250 zł.

Znacznie taniej kupisz też szeroką gamę urządzeń smart home marki Tesla Smart. Właścicieli kotów i mniejszych psów zainteresuje inteligentny dozownik karmy, fontanna filtrująca i dezynfekująca wodę oraz podgrzewana „sofa” dla pupila. Nie zabraknie też kamer do monitoringu wewnątrz i na zewnątrz. W czasie sezonu grzewczego może się przydać nawilżacz powietrza z Wi-Fi za 259 zamiast 329 zł. Zestaw świetnie uzupełni oczyszczacz powietrza Tesla Smart Air Purifier Pro L z Wi-Fi w cenie 889 zamiast 1099 zł.

Promocją objęty został też spory asortyment odkurzaczy pionowych i automatycznych różnych marek oraz urządzenia do prasowania odzieży – żelazka i parownice. Do kuchni możesz taniej kupić między innymi czajnik, opiekacz, garnek elektryczny, robot kuchenny, ekspres do kawy, blender, suszarkę do grzybów i oczywiście frytkownicę beztłuszczową. A nawet kilka, bo wybór jest tu spory.

Tu hitem może być tani konkurent dla urządzeń typu Thermomix i Monsieur Cuisine Smart. Termomikser Eldom Perfect Mix 2 (MFC2506) został przeceniony na 1699 zł z 1999 zł.

Poza domem sprawdzi się hulajnoga elektryczna. Na przykład Motus Pro 8.5 Lite z silnikiem 350 W jest dostępna w cenie 1499 zamiast 2499 zł. Jeszcze lepiej wygląda możliwość kupienia hulajnogi RAZOR C25 z większym przednim kołem – jej cena to 1999 zamiast 3499 zł. Ponadto w Biedronka Home nie brakuje rowerów elektrycznych do miasta, trekkingowych i górskich w cenach obniżonych nawet o 40%.

