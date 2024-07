Biedronka szaleje. Masz czas do 23 lipca

A może warto wskoczyć na rower właśnie teraz? Biedronka wychodzi na przeciw tym, którzy preferują ten zdrowy sposób poruszania się. Już od dzisiaj kupisz rower elektryczny za połowę ceny. Warto się pospieszyć!

Rower elektryczny w Biedronka Home

Jeśli marzysz o rowerze elektrycznym, to nadszedł właśnie ten moment. Biedronka od dziś kusi zapalonych rowerzystów obniżką 50% na rowery marki OOLTER. Promocja trwa od 17 lipca, przez kolejne 6 dni, albo do wyczerpania zapasów. Na stronie sklepu Biedronka Home można upolować rower w cenie 2699 złotych (reglularna cena to 5499 zł). Rower jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej oraz czerwonej.

ROWER ELEKTRYCZNY MIEJSKI OOLTER C2, 27,5”

Miejski rower elektryczny OOLTER C2 charakteryzuje się lekką konstrukcją i mocnym 250-watowym silnikiem. Ma wszystko co potrzeba: hamulce tarczowe, wyświetlacz LCD oraz wydajną baterię Panasonic. Zapewnia całkiem przyzwoity zasięg do 60 km. 5 biegów umożliwia precyzyjne dostosowanie prędkości do indywidualnych potrzeb oraz warunków panujących na trasie. Bateria o pojemności 7 Ah umożliwia pokonanie dystansu nawet do 60 km. Naładowanie akumulatora zajmuje jedynie 3,5 godziny.

