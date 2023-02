Biedronka z mocną ofertą. Przydatny sprzęt najtaniej w Polsce

Biedronka przygotowała mocną promocję w swoim internetowym sklepie Biedronka Home. Oferowany tam od dzisiaj sprzęt trudno znaleźć w niższej cenie.

Biedronka od kilku miesięcy ma własny sklep internetowy o nazwie Biedronka Home. Co jakiś czas można w nim znaleźć ciekawe promocje na elektronikę. Niedawno sklep oferował czytnik Amazon Kindle Paperwhite 5 w cenie niższej niż na Amazonie. Dzisiaj też możemy kupić ciekaw sprzęty w wyjątkowo okazyjnej kwocie.

Alkomat w Biedronce

W dniach od 19 do 25 lutego w sklepie Biedronka Home dostępny jest alkomat Xblitz Hero w cenie zaledwie 215 zł. Sklep twierdzi, że jest to przecena z 269 zł (chociaż najtaniej w ostatnich 30 dniach był za 229 zł) i jestem w stanie w to uwierzyć. Rzeczywiście w wielu sklepach urządzenie kosztuje właśnie tyle. Co więcej, szybkie spojrzenie na porównywarki cen sugeruje, że w tym momencie to właśnie Biedronka ma najlepszą ofertę na ten alkomat.

Jeśli chodzi o sam alkomat, to jest to model z sensorem elektrochemicznym. Czas rozgrzewania czujnika wynosi 10 sekund, a zakres pomiaru to: 0~2.000mg/L ; 0~0.400C; 0~4.000g/L, a rozdzielczość to 0.001 mg/L. Urządzenie zapamiętuje do 10 ostatnio wykonanych pomiarów. Alkomat objęty jest 5-letnią gwarancją, a dodatkowo przez pierwszy rok od zakupu można go wysłać na darmową kalibrację.

Źródło zdjęć: Magda Wygralak / Shutterstock.com