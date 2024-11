Biedronka rzuca petardę. Zacny sprzęt tańszy aż o 950 zł

Biedronka ruszyła z promocjami z okazji Black Weeks. W internetowym sklepie sieci można upolować kilka ciekawych urządzeń, w tym laptop Lenovo V15 G4 z bardzo dużą zniżką.

W sklepie Biedronka Home rozpoczął się festiwal przecen z okazji Black Weeks. Sieć obiecuje obniżki na różne produkty aż do 60%, a wśród nich nie brakuje urządzeń elektronicznych. Akcja potrwa do 2 grudnia.

Laptop Lenovo z gigantyczną zniżką

Na uwagę zasługuje laptop Lenovo V15 G4, który w Biedronka Home można teraz kupić za 1699 zł. To niezła okazja, bo standardowa cena tego modelu to 2649 zł, więc decydując się na zakup, oszczędzimy 950 zł.

Laptop Lenovo V15 G4 to przyzwoity sprzęt, który powinien się sprawdzić do podstawowych zastosowań – do pracy, multimediów czy nawet mniej wymagających gier. Komputer wyposażony jest w matowy ekran Full HD o przekątnej 15,6 cala, a jego sercem jest procesor AMD Ryzen 5 7520U o prędkości 4,3 GHz (w trybie Boost). Za grafikę odpowiada zintegrowany AMD Radeon 610M, a całość wspiera pamięć RAM o wielkości 8 GB. Użytkownik otrzymuje do tego dysk SSD o wielkości 512 GB.

Na obudowie Lenovo V15 G4 znajdziemy złącza: combo jack (wejście/wyjście audio), LAN x 1, USB 3.2 x 2, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1 oraz HDMI 1.4 x 1. Za czas pracy odpowiada akumulator 38 Wh, który ma zapewniać 7 godzin nieprzerwanego działania. Wszystkim zarządza system Windows 11.

Plusem urządzenia jest jego zwiększona odporność – laptop spełnia wymagania wojskowych testów MIL-SPEC 810H, co gwarantuje niezawodność w działaniu nawet w trudnych warunkach.

Laptop Lenovo V15 G4 można kupić w sklepie Biedronka Home.

Zobacz: Huawei szykuje się na Black Friday. Rozdaje smartwatche i tablety

Zobacz: x-kom szaleje. Świetny zasilacz w jeszcze lepszej cenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl), Lenovo

Źródło tekstu: Opracowanie własne