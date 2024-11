Huawei szykuje się na Black Friday. Rozdaje smartwatche i tablety

Zbliża się szaleństwo Black Friday. Z tej okazji Huawei wystartował już z pierwszą akcją, która ma zachęcać do zajrzenia do sklepu huawei.pl. W nim czeka konkurs z nagrodami w postaci sprzętu marki.

Sklep huawei.pl rozpoczyna odliczanie do zbliżającej się promocji na Black Friday, która wystartuje już 18 listopada.

Osoby, które od 4 listopada zapiszą się na newsletter, uzyskają wcześniejszy dostęp do kuponów na wybrane promocje w sklepie huawei.pl. Zapisy na ofertę Early Bird potrwają do 12 listopada. To jednak nie wszystko.

Napisz 5 zdań, może wygrasz zegarek albo tablet

Sklep huawei.pl przygotował dla swoich klientów oraz nowych użytkowników konkurs, w którym do zdobycia są nagrody rzeczowe o łącznej wartości ponad 10 tys. złotych.

Można wygrać jedną z 7 nagród, w tym nowe tablety z matowymi ekranami oraz smartwatche Huawei WATCH GT 5 w wersji Active.

Aby wziąć udział w konkursie, należy na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer/black-friday zapisać się na newsletter oraz odpowiedzieć w maksymalnie 5 zdaniach na pytanie:

W jakim wyzwaniu pomógłby Ci tablet Huawei?

To wystarczy, aby mieć szansę na znalezienie się w gronie 7 nagrodzonych osób. Na zwycięzców czekają:

1 x Huawei MatePad Pro 12.2” PaperMatte,

1 x Huawei MatePad 12 X PaperMatte,

5 x Huawei Watch GT 5 Active (41 mm lub 46 mm).

Konkurs potrwa do godz. 10.00, 18 listopada 2024 r. Kupony konkursowe będzie można wykorzystać w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl do 1 grudnia 2024 r. Zwycięzcy otrzymują kupony na zakup produktów za 1 zł. Kupony te nie łączą się ze sobą i nie łączą się z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter.

Szczegóły konkursu w regulaminie: https://consumer.huawei.com/pl/offer/regulamin/black-friday-2024-konkurs.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl), Huawei

Źródło tekstu: Huawei