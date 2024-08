Biedronka kusi posiadaczy smartfonów. Super przydatny sprzęt za 1 zł

Początek nowego tygodnia to nic innego, jak superoferta w Biedronce. Sklep, jak zawsze, wyszedł na przeciw oczekiwaniom klientów i do zakupu powerbanka z regularnej oferty, niemalże "rozdaje" powerbanki za symboliczną złotówkę.

Jak skorzystać z promocji? Wystarczy, że kupisz powerbank Extralink i do koszyka dodasz powerbank Tracer za 1 złotych. Rabat zostanie naliczony w koszyku, po dodaniu do niego produktów objętych promocją. Akcja trwa od 4 sierpnia do 1 września, lub do wyczerpania zapasów. Dostawa gratis, a szczegółowy regulamin promocji znajdziemy na stronie sklepu Biedronka Home.

POWERBANK EXTRALINK EPB-069, 30000 MAH, 22,5 W, CZARNY

Powerbank o pojemności 30 000 mAh, przyda się w każdym miejscu. Pomoże, kiedy znajdziesz się z dala od cywilizacji, podczas wakacyjnych wycieczek lub pieszych wędrówek. W myśl zasady "przezorny, zawsze ubezpieczony", to niezawodne i bezpieczne urządzenie, które pomoże utrzymać żywotność baterii smartfona przez cały okres użytkowania. Lekki i łatwy do przenoszenia, z kablem w zestawie.

Power bank, który otrzymasz za złotówkę to:

POWERBANK TRACER AMOS, 20000 MAH, 20 W, CZARNY

Jest również idealnym urządzaniem, dla osób które potrzebują dostępu do energii w dowolnym momencie dnia. Niezależnie od miejsca, w którym przebywasz będziesz mógł cieszyć się dostępem do energii oraz przydatnymi funkcjami. W zestawie również kabel do powerbanka.

Źródło zdjęć: Anna Kopeć / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka Home