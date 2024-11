Apple MacBook Air w świetnej promocji. Nawet 500 zł taniej

Jaki laptop kupić pod choinkę? MacBook Air z procesorem M2 to doskonały wybór, zwłaszcza że możesz go kupić w dobrej promocji.

Model, o którym mowa, to Apple MacBook Air MC7U4ZE/A z 2022 roku. To laptop z ekranem Liquid Retina (2560 × 1664) o przekątnej 13,6 cala. Laptopy z tej serii idealnie nadają się do pracy poza domem – są lekkie i mogą działać bez ładowania kilkanaście godzin. Tu producent informuje o nawet 18-godzinnym czasie pracy na akumulatorze. Urządzenie waży zaś tylko 1,24 kg.

Kluczowym elementem jest oczywiście 8-rdzeniowy czip Apple M2. W połączeniu ze świetnie zoptymalizowanym systemem operacyjnym zadowoli wielu wybrednych użytkowników. Towarzyszy mu rozsądne 16 GB RAM-u oraz dysk SSD o pojemnoci 256 GB na dane i system.

Ponadto MacBook Air został wyposażony w webcam FaceTime Full HD, dwa złącza USB-C z Thunderbolt 4, gniazdo na słuchawki i mikrofon, gniazdo magnetyczne MagSafe do ładowania, czytnik linii papilarnych Touch ID, świetny gładzik Force Touch, klawiaturę z białym podświetleniem, Wi-Fi 6, 4 głośniki i 3 mikrofony. W zestawie znajduje się także zasilacz 35 W.

Aktualna cena MacBooka Air 13,6 cala z czipem M2 to 4499 zł. Zależnie od sklepu to 300-500 złotych taniej niż jeszcze kilka dni temu. Warto dodać, że laptopy Apple są objęte 12-miesięczną standardową gwarancją producenta.



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Art-Dolgov / Shutterstock

Źródło tekstu: własne