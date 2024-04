Dajesz negatywa na Allegro? Musisz go uzasadnić

Allegro zmieniło sposób wystawiania ocen za zakupy. Te negatywne teraz trzeba uzasadnić, wybierając jedną z dostępnych opcji. W przypadku pozytywnej oceny takiego obowiązku nie ma.

Od 15 kwietnia 2024 roku w formularzu wystawiania ocen w serwisie Allegro wyświetlana jest lista powodów, za pomocą których kupujący może uzasadnić swoją ocenę. Wskazana przez niego opcja będzie widoczna dla sprzedającego w zakładce "Otrzymane oceny", ale nie będzie widoczna dla innych kupujących na liście ocen danego sprzedającego. Allegro informuje w komunikacie, ze uzasadnienia nie wpłyną na statystyki sprzedającego, czyli ocenę sprzedaży, procent poleceń i jakość sprzedaży.

Jak to działa?

Gdy kupujący poleca zakupy u danego sprzedającego, może wybrać jedno z następujących uzasadnień:

Miła obsługa,

Sprzedający szybko odpisuje,

Ekologiczna przesyłka,

Dobrze zabezpieczony produkt,

Dostawa na czas,

Dostawa przed czasem.

Wybór jednej z wymienionych wyżej opcji nie jest jednak obowiązkowy – w przypadku oceny pozytywnej klient nie musi wskazywać powodu swojej decyzji. Inaczej jest w przypadku wystawienia oceny negatywnej. Wtedy wskazanie uzasadnienia jest konieczne. Gdy kupujący zaznaczy, że nie poleca zakupów u danego sprzedającego, musi wskazać powód swojej decyzji. Do wyboru ma następujące opcje:

Nieuprzejma obsługa,

Brak reakcji na wiadomość,

Opóźniony zwrot pieniędzy,

Nieekologiczne opakowanie,

Źle zabezpieczony produkt,

Nieterminowa dostawa,

Dostarczono produkt inny niż w zamówieniu,

Wysłano uszkodzony produkt,

Niekompletne zamówienie,

Zamówienie nie zostało dostarczone,

Brak faktury VAT,

Podejrzewam, że produkt jest nieoryginalny.

Brak wskazania uzasadnienia negatywnej opinii oznacza, ze kupujący nie będzie mógł jej wystawić sprzedającemu. Nadal będzie jednak możliwość dodania własnego komentarza do oceny.

Po co to uzasadnienie?

Allegro dodanie obowiązku uzasadnienia do oceny negatywnej uzasadnia tym, że spora część kupujących nie dodaje komentarzy do swoich ocen. W ten sposób nie każdy sprzedający wie, co wpłynęło na pozytywne lub negatywne doświadczenia zakupowe danego klienta. Dzięki uzasadnieniom może się on dowiedzieć:

co kupujący najbardziej doceniają podczas zakupów u danego sprzedającego,

co może on poprawić, aby klienci polecali zakupy w jego sklepie.

Zobacz: Allegro odnosi małe zwycięstwo w walce z Google. To precedens

Zobacz: Allegro MiniPrzesyłka za darmo, ale dla wybranych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Allegro