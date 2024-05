Rewolucja na Allegro. Tego jeszcze tam nie sprzedawali

Allegro może zrewolucjonizować rynek sprzedaży alkoholu online. Tak, największa w Polsce firma e-commerce chce sprzedawać wysokoprocentowe trunki.

Allegro to największa firma e-commerce w Polsce. Chociaż jej pozycję próbują podburzyć zagraniczne platformy, to firma założona w Polsce (chociaż należąca teraz do kilku funduszy inwestycyjnych z zachodnim kapitałem) wciąż trzyma się dobrze. Co więcej, zamierza się rozwijać i wprowadzić sprzedaż alkoholu — informuje w dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna.

Allegro chce sprzedawać alkohol

O planach firmy poinformował jej rzecznik prasowy — Marcin Gruszka. Allegro na razie nie chce zdradzać żadnych szczegółów, ale trwają przymiarki do rozpoczęcia sprzedaży trunków wysokoprocentowych.

Pracujemy nad wprowadzeniem możliwości zakupu alkoholu online. Z naszych badań wynika, że klienci są tym zainteresowani.

- powiedział Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro.

Z informacji gazety wynika, że Allegro nie będzie pozwalać na dostawę alkoholu za pomocą Paczkomatów, ponieważ w ten sposób nie da się zweryfikować wieku kupującego. Trunki będą musiały być dostarczane przez kurierów, którzy będą mieli obowiązek zweryfikować wiek klienta. Już teraz, przy niektórych produktach, mogą oni sprawdzać dokumenty.

Pomysł już teraz budzi kontrowersje i wątpliwości, także w samym Allegro. Aktualnie w Polsce mówi się dużo o ograniczeniu dostępu do alkoholu. Padły pomysły między innymi wycofania go ze stacji benzynowych czy też wprowadzania nocnej prohibicji na poziomie samorządów.

Sprzedaż alkoholu na Allegro jest możliwa w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2022 roku. Ten uznał, że skoro sklep stacjonarny otrzymał pozwolenie na sprzedaż wysokoprocentowych trunków, to obowiązuje ona także przy sprzedaży online.

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna