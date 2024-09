Allegro szokuje nową kategorią. Tego się chyba nikt nie spodziewał

Na Allegro pojawi się zupełnie nowa kategoria produktów. Mowa o alkoholu, ale jego zakup będzie wiązał się z licznymi ograniczeniami.

Kilka miesięcy temu Allegro zapowiadało, że zamierza wprowadzić sprzedaż alkoholu. Platforma nie deklarowała, kiedy dokładnie uruchomi nową kategorię, ale to nie ma już znaczenia. Właśnie poznaliśmy dokładną datę, kiedy wysokoprocentowe trunki pojawią się na Allegro.

Allegro sprzeda alkohol

Allegro poinformowało, że od 21 października wybrani sprzedawcy uruchomią sprzedaż alkoholu. Wysokoprocentowe trunki, z oczywistych powodów, będą dostępne tylko i wyłącznie dla klientów pełnoletnich. Aby to zagwarantować, platforma przygotowała szereg zabezpieczeń.

Przede wszystkim oferta alkoholi będzie dostępna tylko po zalogowaniu. Jednocześnie zostanie zablokowania na wszystkich kontach junior. Poza tym każdorazowo konieczne będzie potwierdzenie wieku. Nie obejdzie się tez bez zaakceptowania regulaminu. Wreszcie, po kilkunastu minutach braku aktywności oferta zostanie zasłonięta i konieczne będzie ponowne potwierdzenie wieku.

Na tym ograniczenia się nie kończą, bo te będą też obowiązywać w kontekście dostawy. Przede wszystkim będzie ona dostępna tylko do rąk własnych albo w sklepie stacjonarnym, albo przez firmę kurierską.

Specjalny proces dostawy oznacza, że kurier będzie zobowiązany do weryfikacji tożsamości, wieku, trzeźwości odbiorcy oraz sprawdzenia specjalnego kodu PIN, a następnie potwierdzenia wykonania pełnej weryfikacji, którą otrzyma również sprzedawca.

-informuje Allegro.

Oznacza to, że alkoholu z Allegro nie da się zamówić do automatów paczkowych. Z kolei dostawy kurierskie będą realizowane w godzinach od 9:00 do 16:00 w tygodniu i do 13:00 w soboty.

