Kryminalny michałek: 8 lat odsiadki za sprzedaż smartfonu

Chciał sprzedać podrobiony smartfon znanego, światowego producenta. Miał nawet dokument zakupu potwierdzający autentyczność — sfałszowany. Teraz 23-latek ma przechlapane.

Jak podrabiać to iPhone'y lub Samsungi

Choć policja nie ujawniła, o jaką markę chodzi, najprawdopodobniej podrabiany sprzęt udawał iPhone'a lub Samsunga. To w końcu urządzenia tych marek stanowią obecnie blisko 64% globalnego rynku używanych telefonów. 23-latek z Pruszcza Gdańskiego oferował jednak nie tylko podrabiany sprzęt i pudełko, ale też posługiwał się sfałszowaną fakturą zakupu, która miała potwierdzać autentyczność telefonu. A na to są dodatkowe paragrafy.

Już za samo posługiwanie się sfałszowaną zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia, natomiast za wprowadzanie do obrotu rzeczy z podrobionymi znakami towarowymi grozi do 2 lat pozbawienia wolności. A by być precyzyjnym, zgłoszone oszustwo nie dotyczyło tylko jednej transakcji, tylko podejrzenia szerszego procederu.

Złapali go na gorącym uczynku

Po ustaleniu możliwego miejsca przebywania mężczyzny, stróże prawa zatrzymali 23-latka w momencie, gdy usiłował on sprzedać telefon. Autentyczność faktury zakupu została sprawdzona przez elektromarket, w którym rzekomo nabyte zostało urządzenie i pracownik firmy przekazał, że dokument został podrobiony. Równolegle biegły specjalista wydał opinię, że badany telefon nie jest produktem oryginalnym.

Jak to zwykle bywa w przypadku fałszywych ofert, cena sprzedawanego telefonu była wyjątkowo atrakcyjna na tle innych ogłoszeń. Policja przestrzega, że takie nienaturalnie niskie ceny mogą świadczyć, że towar został podrobiony lub pochodzi z przestępstwa, np. kradzieży.

Użyte w tekście zdjęcie pochodzące z biura prasowego pomorskiej policji ma dodane elementy ilustracyjne — nie mamy pewności, jakimi dokładnie fakturami posługiwał się oszust oraz jakie dokładnie telefony oferował.

Źródło zdjęć: Policja Pomorska, wł

Źródło tekstu: Policja Pomorska, oprac. wł