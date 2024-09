Polski rząd blokuje pornografię. Jest jeden haczyk

Polski rząd pracuje nad ustawą, która ma ograniczyć ekspozycję małoletnich na internetową pornografię.

Polski rząd chce uregulować dostęp do treści pornograficznych. Chodzi o to, aby nie miały do niego dostępu dzieci. Tymczasem z danych wynika, że aż 61 proc. chłopców i 42 proc. dziewczynek ma do czynienia z tego typu treściami już w wieku 11 lat.

Rząd wyłączy dzieciom pornografię

Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, zapowiedział, że trwają prace nad ustawą, która będzie zmniejszała ekspozycję małoletnich na internetową pornografię. Rząd chce przenieść odpowiedzialność na dostawców tego typu treści, aby to oni weryfikowali wieku użytkowników.

Wystarczy zaznaczyć krzyżyk w okienku, że ma się 18 lat i dalej nikt nie sprawdza, czy rzeczywiście to prawda. Nikt nie pyta, jak ekspozycja na takie treści wpływa na młodą osobę.

- powiedział wiceminister cyfryzacji.

Jednak rząd nie wie, jakie rozwiązanie tutaj zaproponować. Zapytany o to Michał Gramatyka powiedział, że dostawcy sami powinni sobie wybrać technologie. Ważne, aby była ona skuteczna i chroniła dzieci. Jego zdaniem duże pole do popisu daje tutaj europejskie rozporządzenie eIDAS2, które wprowadzi Europejskie Ramy Tożsamości Cyfrowej.

Projekt ustawy ma pojawić się w połowie grudnia, a do sejmu trafi w przyszłym roku. Takie zapewnienie złożył wiceszef resortu cyfryzacji. Polski rząd jako przykład podaje tutaj brytyjski Online Safety Act, który nakłada na platformy internetowe (media społecznościowe i wyszukiwarki) między innymi obowiązek usuwania treści szkodliwych.

