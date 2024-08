Allegro zamyka ofertę dla studentów. Na pocieszenie jest promocja

Allegro ogłosiło zakończenie jednej z usług, z której mogli skorzystać studenci. Na pocieszenie pojawiła się informacja, że do końca tego roku można skorzystać z darmowej dostawy metodą Allegro MiniPrzesyłka w ramach AllegroSmart!.

Koniec Allegro Smart! Student

Kilka dni temu Allegro ogłosiło rychłe zamknięcie jednej z usług. Chodzi konkretnie o Allegro Smart! Student. W ramach tego rozwiązania studenci mogli korzystać z darmowej dostawy swoich zakupów, ponosząc mniejsze opłaty niż w przypadku "zwykłej" usługi Allegro Smart!, a pierwsze 6 miesięcy jest całkiem za darmo.

Niestety, od 5 września 2024 roku nie będzie już możliwości włączenia usługi Allegro Smart! Student. Co to oznacza dla studentów? Odpowiedź przynosi samo Allegro:

Jeśli obecnie nie korzystasz z Allegro Smart! Student – możesz dołączyć do usługi jeszcze do 4 września. Od 5 września 2024 nie będziesz mieć już takiej możliwości. Dotyczy to zarówno płatnej, jak i bezpłatnej wersji usługi.

Jeśli obecnie korzystasz z darmowej wersji Allegro Smart! Student – po zakończeniu darmowego 6-miesięcznego okresu możesz wykupić usługę na rok za 49,90 zł.

Jeśli obecnie korzystasz z płatnej wersji Allegro Smart! Student – po zakończeniu obecnej subskrypcji możesz wykupić usługę na kolejny rok za 49,90 zł.

Dodatkowe informacje o usłudze można znaleźć w jej regulaminie.

Darmowa dostawa metodą Allegro MiniPrzesyłka

Teraz lepsza wiadomość. Allegro poinformowało użytkowników, że do końca grudnia 2024 roku mogą skorzystać z darmowej dostawy metodą Allegro MiniPrzesyłka w ramach Allegro Smart!. Dotyczy to zakupów za co najmniej 30 zł.

Zamów małe i lekkie przedmioty, a Poczta Polska dostarczy je prosto do Twojej skrzynki na listy w ciągu kilku dni.

– zachęca Allegro

Aby zrobić zakupy z dostawą metodą Allegro MiniPrzesyłka, należy:

wyszukać przedmiot, który chce się kupić,

w filtrze "Sposoby dostawy" zaznaczyć opcję "Allegro MiniPrzesyłka",

zrobić zakupy na kwotę minimum 30 zł u jednego sprzedającego,

w formularzu dostawy i płatności wybrać metodę Allegro MiniPrzesyłka.

