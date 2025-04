microSD Express - nic tak nie ożywia rynku kart pamięci jak konsole

Karta microSD Express o prędkości dysku SSD

Nowe karty pamięci mają kształt i rozmiary dotychczasowych kart microSD, co może generować dużo zamieszania i ułatwić oszustom przygotowywanie podróbek. Nie da się natomiast podrobić ich prędkości — Samsung, który pokazał jako pierwszy nośnik microSD Express 256 GB w marcu 2024 roku, zaoferował odczyt sekwencyjny na poziomie 800 MB/s (985 MB/s to technologiczne maksimum). Oznacza to, że te maleńkie nośniki wielkości paznokcia są teraz szybsze niż dyski SSD SATA (do 560 MB/s) i około 4x szybsze niż porządne karty UHS1 (do około 200 MB/s).

W przypadku nośników firmy SanDisk udało się nawet podkręcić transfery do 880 MB/s. I raz jeszcze — mowa jest o absurdalnie małym skrawku elektroniki o masie zaledwie 0,26 grama. Pierwsze karty miały przy tym pojemności 128 i 256 GB, ale Lexar już zapowiedział swoje modele z serii Play Pro o pojemności do 1 TB, które za sprawą interfejsu PCIe Gen 3-NVMe oferują do 900 MB/s w odczycie i do 600 MB/s w zapisie.

Ile kosztują karty mircoSD Express?

Ze zdziwieniem muszę przyznać, że mniej niż można by było się spodziewać. Zwykle przy nowych standardach producenci dramatycznie windują ceny, co nie ma specjalnego odzwierciedlenia w wydajności. Tutaj wydajność wzrosła można powiedzieć o kilka generacji, tymczasem na 5 marca ceny wyglądają następująco:

- Samsung microSD Express Card 256 GB - Switch 2 - 212,75 zł

- microSD SanDisk Express 128 GB - 223,99 zł

- microSD SanDisk Express 256 GB - 298,99 zł

- Lexar Play Pro microSDXC Express Card 256 GB - 302,03 zł

- Lexar Play Pro microSDXC Express Card 512 GB - 519,43 zł

- Lexar Play Pro microSDXC Express Card 256 GB - 966,78 zł

Dość powiedzieć, że za karty microSD UHS-II o pojemności 256 GB trzeba było zapłacić 750 zł, a ich transfery na poziomie 285 MB/s nie robią już teraz na nikim wrażenia. Karty Express są dużo tańsze i przeszło 3x szybsze.

Gdzie jest haczyk?

Kart microSD Express właściwie nie ma na rynku. Jedynie SanDiski są dostępne w cenach podanych wyżej w polskim sklepie producenta. Samsung to jedynie przedsprzedaż, w ramach której brandowana karta pod Nintendo Switch 2 jest nawet tańsza od jej klasycznego odpowiednika. Oferta Lexara na tę chwilę dostępna jest natomiast wyłącznie na AliExpress... a na tej platformie lepiej nie kupować nośników pamięci.