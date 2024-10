Duża zmiana na AliExpress. Dotyczy polskich użytkowników

AliExpress wprowadza ważną zmianę dla polskich użytkowników. Ta ucieszy przede wszystkim sprzedawców.

Firma Alibaba Internaitonal Digital Commerce Group, do której należy platforma sprzedaży internetowej AliExpress, poinformowała o dość dużej zmianie. Ta dotyczy polskich użytkowników.

AliExpress wpuszcza polskich sprzedawców

AliExpress zapowiedziało, że da lokalnym sprzedawcom dostęp do swojej platformy sprzedażowej. Oznacza to, że nasi rodzimy przedsiębiorcy będą mogli wystawiać produkty na międzynarodowej platformie. AliExpress zależy zarówno na już prężnie działających firmach, jak i początkujących sprzedawcach.

Funkcje dostępne na platformie pomogą im w prowadzeniu sklepu, m.in. optymalizując opisy produktów i automatycznie tłumacząc je na 15 języków. Intuicyjny system pozwoli także na przejrzyste śledzenie i zarządzanie cenami oraz promocjami.

- zapowiada AliExpress.

Platforma przygotowała kilka zachęt, które mają skłonić polskich sprzedawców do wystawiania swoich produktów na AliExpress. To między innymi brak opłaty początkowej za otwarcie lub zamknięcie konta, a także brak obowiązku pozostania na platformie. Warto też pamiętać o polskich magazynie, a także współpracy z InPostem, co również powinno być dla sprzedawców ważnym argumentem

Polska nadal jest strategicznym rynkiem dla AliExpress. Cieszymy się, że możemy zapewnić polskim przedsiębiorcom możliwość rozwoju oraz dotarcia do nowej i zróżnicowanej bazy klientów na całym świecie.

- powiedział Gary Topp, European Commercial Director w AliExpress.

AliExpress działa już w 100 krajach i regionach na całym świecie.

