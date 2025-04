TSMC w tarapatach. Grozi im kara ponad miliarda dolarów

Huawei używało do ukrycia się firmy-wydmuszki



Problem TSMC rozpoczął się w momencie ujawnienia, że wyprodukowany dla Sophgo - firmy powiązanej z producentem sprzętu do kopania kryptowalut Bitmain - chiplet obliczeniowy jest w rzeczywistości elementem procesora Huawei Ascend 910. W związku z tym TSMC zawiesiło wysyłki do Sophgo i obecnie współpracuje z Departamentem Handlu w celu wyjaśnienia sprawy. Od 2020 roku Huawei figuruje na amerykańskiej tzw. "Entity List", co wymaga od dostawców takich jak TSMC uzyskania licencji na dostarczanie do Huawei produktów bazujących na amerykańskich technologiach.