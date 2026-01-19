Sprzęt

Zalman z nowymi zasilaczami. To duża moc, wysoka sprawność i cisza

Koreańczycy kolejny raz chcą zaserwować nam złoty środek między ceną, a możliwościami. Te PSU obsłużą nawet najmocniejsze zestawy komputerowe.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:34
0
Znany i lubiany w Polce producent z Korei Południowej rozszerza swoją ofertę. Zalman Acrux II to w pełni modularne zasilacze w standardzie ATX 3.1. Mamy tutaj do czynienia z platformą od chińskiej firmy Jiumeng, która może pochwalić się pojedynczą linią +12 V (do 100 A), aktywnym PFC, przetwornicami DC-DC, topologią LLC i japońskimi kondensatorami 105°C.

Do wyboru będą warianty o mocy 850, 1000 i 1200 W

Wszystko to przekłada się na niskie tętnienia napięć na poziomie ±3% oraz wysoką sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatami 80 PLUS Platinum oraz Cybenetics Platinum. Wnętrze chłodzone jest przez cichy wentylator 120-milimetrowy, który uruchamia się dopiero powyżej 30% obciążenia.

Oczywiście nie zabrakło szeregu zabezpieczeń jak OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP oraz SIP. Warto też zwrócić uwagę na elastyczne przewody w oplocie, które nie są tanim rozwiązaniem taśmowym. Dostajemy też natywną wtyczkę 12V-2x6 dla najnowszych kart graficznych.

Do sprzedaży trafią modele o mocy 850, 1000 i 1200 W. Wszystkie z nich w czarnej wersji kolorystycznej i bez podświetlenia RGB LED. Data premiery i sugerowane ceny w Polsce nie zostały jeszcze zdradzone.

Image
telepolis
zasilacz PSU 80 PLUS PLatinum Zalman ATX 3.1 PCIe 5.1 Zalman Acrux II
Zródła zdjęć: Zalman
Źródła tekstu: Zalman, Oprac. własne