Zalman z nowymi zasilaczami. To duża moc, wysoka sprawność i cisza

Znany i lubiany w Polce producent z Korei Południowej rozszerza swoją ofertę. Zalman Acrux II to w pełni modularne zasilacze w standardzie ATX 3.1. Mamy tutaj do czynienia z platformą od chińskiej firmy Jiumeng, która może pochwalić się pojedynczą linią +12 V (do 100 A), aktywnym PFC, przetwornicami DC-DC, topologią LLC i japońskimi kondensatorami 105°C.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do wyboru będą warianty o mocy 850, 1000 i 1200 W

Wszystko to przekłada się na niskie tętnienia napięć na poziomie ±3% oraz wysoką sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatami 80 PLUS Platinum oraz Cybenetics Platinum. Wnętrze chłodzone jest przez cichy wentylator 120-milimetrowy, który uruchamia się dopiero powyżej 30% obciążenia.

Oczywiście nie zabrakło szeregu zabezpieczeń jak OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP oraz SIP. Warto też zwrócić uwagę na elastyczne przewody w oplocie, które nie są tanim rozwiązaniem taśmowym. Dostajemy też natywną wtyczkę 12V-2x6 dla najnowszych kart graficznych.