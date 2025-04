Zapomnij o korkach. Ten idealny, letni środek transportu kupisz dziś znacznie taniej

A przecież istnieje idealne rozwiązanie tych problemów: rowery i małe pojazdy elektryczne, takie jak hulajnogi. Może i osiągają one stosunkowo niskie prędkości, zwłaszcza jeśli jedziemy zgodnie z przepisami. Jednak z własnego doświadczenia wiem, że i tak znacznie wyższe, niż auto w korku . I żeby nie było: ja zwykle byłem w tym aucie. A wszystko to w promocji z 2499 zł na 1999 zł .

XRIDER M10

Hulajnoga ta może się rozpędzić zgodnie z przepisami do 20 km/h. Jej 10-calowe koła pozwalają na swobodne pokonywanie drobnych nierówności. Dużym plusem są tu waga, która wynosi tylko 18 kg, oraz bateria, która według producenta ma pozwalać na pokonanie do 65 km. Jeśli zaś chodzi o silnik, to jest to rozsądna, 500 W jednostka, która w piku potrafi dobić do nawet 1000 W mocy. Dzięki temu radzi sobie nawet z 25-stopniowymi podjazdami. A wszystko to za jedyne 1999 zł.