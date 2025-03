Z tym powerbankiem nigdy nie zapomnisz kabla, a dziś kupisz go w świetnej promocji

Czy mieliście kiedyś taką sytuację, że wyjechaliście na kilka dni do dziczy, wzięliście powerbank, ale zapomnieliście kabla? Bo ja tak. I niestety, to było w czasach, kiedy USB-C dopiero szerzej wchodziło na rynek i wciąż normą było microUSB. I oczywiście to ja byłem jedyną osobą w grupie, która potrzebowała wtyczki z nowszym standardem. Nie zmienia to faktu, że bawiłem się świetnie, ale zdjęć zbyt wielu nie mam. Za to inni się cieszyli, że chętnie pożyczałem im energię z już naładowanego powerbanku, który dźwigałem za nich.