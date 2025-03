Dlaczego Polacy nie chcą elektryków? Yanosik analizuje dane

Przyrost liczby pojazdów elektrycznych w Polsce

Liczba samochodów elektrycznych w Polsce rośnie, choć wciąż pozostajemy w tyle za liderami europejskiego rynku e-mobilności. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), na koniec stycznia 2025 roku w Polsce było zarejestrowanych 82508 pojazdów osobowych i użytkowych z napędem elektrycznym (BEV), co oznacza wzrost o 11% w porównaniu do poprzedniego roku. Dla porównania, w Norwegii tylko w styczniu 2025 roku zarejestrowano aż 8954 elektryków – to niemal ośmiokrotnie więcej niż w Polsce.