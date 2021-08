Xtreme Innovation: ADATA i XPG z nowymi produktami

W tym roku firma ADATA świętuje dwudziestą rocznicę powstania. Okrągłe urodziny to dobra okazja do zaprezentowania nowych produktów, takich jak dyski SSD czy karty pamięci, a także rozwiązania XPG dla graczy.

Nowe dyski SSD i moduły pamięci

ADATA zaprezentowała moduł pamięci DDR5 nowej generacji, który charakteryzuje się częstotliwością 8400 MT/s, czyli są do 163% szybsze niż DDR4. Wzrost wydajności pozwoli na szybsze ładowanie plików i programów, zapewniając płynną pracę wielozadaniową i zwiększoną produktywność twórczą. Co więcej, moduł będzie pracował przy napięciu 1,1 V, co zwiększa wydajność energetyczną. Dostępne są pojemności do 64 GB.

W erze mediów społecznościowych, strumieniowego przesyłania wideo i 5G, wysokiej jakości treści stały się podstawą naszego świata. ADATA jest gotowa zaspokoić potrzeby twórców, oferując nowości. Wśród nich jest nowy dysk SSD ADATA LEGEND PCIe Gen4. Dysk SSD jest w stanie osiągnąć prędkość odczytu do 7400 MB/s, idealną do edycji wideo i renderowania 3D.

Zobacz: ADATA SE900G - szybki, zewnętrzny dysk SSD z podświetleniem RGB

Zobacz: Adata SE770G to nowy dysk SSD, który rozświetli Twoje miejsce pracy, nauki lub rozrywki

Nowy zewnętrzny dysk SSD USB4, wykorzystując najnowszy interfejs USB 4, ADATA SE920 jest w stanie osiągnąć prędkość do czterech razy większą niż jego poprzednicy z USB 3.2. Odpowiada to prędkości około 4000 MB/s. Aby zapewnić maksymalną stabilność w każdym środowisku, SE920 jest wyposażony w opatentowaną przez ADATA technologię przewodzenia ciepła, która zapewnia optymalne chłodzenie.

ADATA zaprezentowała również kartę pamięci nowej generacji, model Premier Extreme SDXC SD7.0 Express PCIe Gen3x1 UHS-I U3 Class 10. To, co czyni tę kartę pamięci tak wyjątkową, to wsparcie dla PCIe, dzięki najnowszej specyfikacji SD7.0. Karta SDXC Express zapewnia znaczny wzrost wydajności w stosunku do swoich poprzedników dzięki prędkościom odczytu i zapisu do 800/700 MB/s. Karta ta jest wstecznie kompatybilna z UHS-I dla dalszej łatwości użytkowania.

Rozwiązania XPG dla graczy

Najnowsza XENIA 15 to gamingowy laptop wyposażony w nowy procesor Intel Tiger Lake H 11. generacji i7, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3060 lub RTX 3070, 32 GB pamięci RAM XPG DDR4 oraz szybki dysk SSD XPG Gen 4 o pojemności 1 TB. Podobnie jak XENIA 14, XENIA 15 ma korpus wykonany z wysokiej jakości stopu magnezu, dzięki czemu jest lekkim urządzeniem o masie poniżej 2 kg. XENIA 15 została wyposażona w mechaniczną klawiaturę z podświetleniem RGB, przestronny 15,6-calowy ekran QHD 165 Hz i obsługę najnowszego standardu Thunderbolt 4.

Słuchawki XPG PRECOG AERO zostały zaprojektowane tak, aby dać graczom bezprzewodową wolność. ich dedykowany klucz sprzętowy Type-C o niskim opóźnieniu 2,4 GHz może być używany z telefonami komórkowymi, przenośnymi konsolami i komputerami PC, zapewniając 24 godziny ciągłej pracy bezprzewodowej. To akcesorium może być też używane jako przewodowy zestaw słuchawkowy przez kabel USB. Wykorzystuje on opracowany przez XPG język wzornictwa przemysłowego exoskeleton o lekkiej konstrukcji i opatentowanych, ukośnych poduszkach nausznych. Zestaw wyposażono również w mikrofon kardioidalny z funkcją wyciszania, wymienne nakładki na uszy oraz podświetlenie RGB, które można dostosować za pomocą aplikacji XPG PRIME.

Jeśli chodzi o dyski SSD, XPG oferuje obecnie w ofercie pełną linię modeli Gen4. Wśród nich jest nagrodzony w 2021 wyróżnieniem Red Dot GAMMIX S70, który osiąga prędkość do 7400 MB/s. W ofercie znajdują się również dyski SSD GAMMIX S70 Blade i S50 Lite. Podobnie jak w przypadku ADATA, XPG wprowadzi nowe moduły pamięci DDR5 jeszcze w tym roku. Ten moduł DRAM nowej generacji zapewnia prędkość do 12600 MT/s dla płynniejszej rozgrywki i zwiększonej wydajności. Pozostałe komponenty obejmują zasilacz XPG CYBERCORE Platinum z certyfikatem 80 PLUS Platinum. Zasilacz ten zapewnia do 1300 W stabilnej, ciągłej mocy oraz efektywne chłodzenie dzięki wbudowanemu wentylatorowi XPG Vento Pro 120mm z ultra cichym podwójnym łożyskiem kulkowym firmy Nidec. Dostępne będą również modele o mocy 850 W i 1000 W.

Oprócz sprzętu, ADATA zaprezentowała również oprogramowanie do zarządzania ekosystemem produktów, XPG PRIME. Dzięki niemu użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi ustawieniami produktów XPG w jednej aplikacji, w dowolnym stopniu. Jeśli chcą szybko zsynchronizować całe oświetlenie RGB z efektem tęczy, mogą to zrobić za pomocą jednego kliknięcia. Użytkownicy mogą również ręcznie ustawić każdą diodę LED w każdym produkcie XPG, aby stworzyć wrażenia świetlne dostosowane do indywidualnych potrzeb.

GRIT to skrót od Game Reaction Intensity Training. Oprogramowanie to zawiera serię sal szkoleniowych, które pomagają graczom poprawić ich wydajność w grach. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji GRIT może śledzić wyniki użytkowników na przestrzeni czasu i identyfikować konkretne słabości. Korzystając z tych informacji, GRIT poleca konkretne ćwiczenia, aby pomóc użytkownikom poprawić swoje umiejętności, działając w zasadzie jak cyfrowy trener esportowy. Obecnie GRIT jest ograniczony tylko do ćwiczeń dla gier FPS, ale XPG pracuje nad rozszerzeniem zakresu na inne gatunki w najbliższej przyszłości.

Zobacz: 35-lecie MSI. Do zgarnięcia sprzęt o wartości prawie 1000 zł

Zobacz: PlayStation 5: tej wersji nigdzie nie kupisz - wczoraj trafiła na eBay

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Adata

Źródło tekstu: Adata